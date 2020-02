23. február 2020 Lucia Šútorová Správy Regióny Andrea nosí uniformu už 14 rokov: Policajtka sa nemôže rozplakať, keď na ňu nakričia

V mestskej polícii v Nitre sú vo výkone aktuálne štyri ženy. Práca to nie je jednoduchá a ani nie pre každého. Rešpekt voči polícii sa podľa slov jednej z nich u mladých vytratil.

Mestská polícia v Nitre má spolu 82 zamestnancov, z toho 11 je občianskych pracovníkov a 71 je policajtov. Väčšinu tvoria muži, aj tu sa však nájdu výnimky.

Na poriadok a dodržiavanie predpisov dohliada v Nitre aj 6 mestských policajtiek, v službe sú momentálne 4 z nich. „Dve sú momentálne na materskej dovolenke,“ informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Nedávno noví i staronoví príslušníci zložili sľub pred vedením mesta. Za posledné obdobie nastúpilo do radov nitrianskej mestskej polície 17 nových príslušníkov.

Medzi služobne najstaršie patrí mestská policajtka Andrea z Nitry, ktorá si deň svojho nástupu pamätá presne. „Bolo to 20. apríla 2006. Ešte sú tu dve dievčatá, ktoré prišli dva roky predo mnou,“ začala na úvod Andrea.

Na to, aby sa mohla stať mestskou policajtkou, musela absolvovať trojmesačný kurz v Bratislave. „Pred prijatím sme museli absolvovať fyzické preskúšanie, psychotesty a samozrejme pohovor. Fyzické preskúšanie mávame každý rok, takže musíme mať kondičku celoročne,“ pokračuje.

Dá sa povedať, že mestská polícia nikdy nespí, príslušníci sa v teréne striedajú na smeny. Ťahajú aj nočné. Posilnené hliadky sú najmä v stredy, piatky a soboty, kvôli diskotékam. „Ráno mávame rozdelenie, veliteľ nám určí vždy iný rajón. V rajónoch sa striedame po dvoch hodinách,“ hovorí príslušníčka MsP v Nitre Andrea.

Napadol jej kolegyne

V službe už musela zvládnuť mnoho rôznych situácií, pri ktorých mali čo robiť aj statní chlapi. „Bola taká situácia, keď boli v rajóne dve kolegyne na pešo a ja s kolegom ako motohliadka. Jeden chlap, mohol mať aj cez sto kíl, sa pustil do mojich dvoch kolegýň, ktoré sú ešte menšie odo mňa. Vtedy bola tá situácia dosť vyhrotená. Bolo tam aj napadnutie, prevzala si to štátna polícia,“ opisuje jeden zo zásahov mestská policajtka, s tým, že aj privolaní štátni policajti mali s opitým agresorom čo robiť.

Spomína si aj na prípad, keď im počas nočnej služby pomohol spacifikovať mladíka, ktorý javil známky požitia omamných látok, okoloidúci občan. Najviac konfliktných situácií zažila na Mostnej ulici a v pohostinstvách. Neslušné narážky na ženy ľudia podľa nej nemajú. „Keď sa začína vyhrocovať konflikt, tak niekedy vie žena skôr niekoho upokojiť ako chlap. My to nejako vieme obkecať a vtedy sa to upokojí,“ hovorí.

Mladí si dovolia viac

Mladí sú však podľa nej drzejší ako kedysi. Odvahu im väčšinou dodáva alkohol.

„Veľmi sú drzí tí mladí, voči polícii mestskej aj štátnej sa vytratil rešpekt, čo bol kedysi. To my sme sa kedysi báli, keď išli policajti okolo. Teraz ešte do vás skočí alebo vám príde zaklopkať na okienko auta na Mostnej so slovami: Dobrý! Ja vás chcem len pozdraviť. Ale berieme to, že sú v podnapitom stave a vtedy sú aj odvážnejší,“ dodáva so smiechom mestská policajtka.

Nie sú to len „papučári, ako ich mnoho ľudí nazýva. "Zachraňuje osoby, pri nahlásení straty dieťaťa sa ihneď všetky hliadky zmobilizujú a častokrát sme bútľavými vŕbami, najmä starším ľuďom, keď hliadkujeme na cintorínoch. Nespočetne veľakrát psíkov odchytávame a vraciame ich majiteľom. Pokiaľ má psík známku, snažíme sa najskôr kontaktovať majiteľa. Čítačku čipov nemáme, čo by nám veľakrát pomohlo pri práci,“ opisuje prácu mestského policajta Andrea. Pri ťažkých nehodách nezasahujú.

Prijala by do kolektívu viac žien? „Záleží od povahy, určite sem nemôže prísť žena, ktorá sa rozplače, keď na ňu nakričia. Ale väčšinou sa sem hlásia ženy, ktoré na to majú a sú psychicky zdatné,“ dodala mestská policajtka Andrea.

