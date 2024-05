14. máj 2024 ELA Magazín Lifestyle

Ani žetón, ani minca! Viete, ako JEDNODUCHO otvoríte nákupný vozík? VIDEO

Zažil to azda každý: Chcete si vziať nákupný vozík, no nemáte po ruke ani vhodnú mincu, ani žetón. Nemusíte to vzdávať, jednu vec po ruke určite máte!