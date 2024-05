12. máj 2024 TOS Lifestyle Je farba šupky dôležitá? Odborník to vysvetlil po lopate, TAKÉTO banány radšej nejedzte! Banány sú chutné a veľmi zdravé. Na čo si dať pozor pri ich konzumácii?

Obľúbené banány sú známe svojou bohatou nutričnou hodnotou a zdravotnými benefitmi, ktoré ponúkajú. Kým teda niektorí si ich obľúbili pre sladkú a nenapodobiteľnú chuť, iní ich konzumujú pre jedinečné zdravotné prínosy.

Množstvo benefitov

Jednou z hlavných výhod je ich účinok na tráviaci systém. Vďaka vysokému obsahu vlákniny môžu banány pomôcť zlepšiť trávenie a zmierniť problémy ako sú zápcha či hnačka.

Obsahujú tiež veľké množstvo draslíka, ktorý je kľúčový pre udržanie acidobázickej rovnováhy a správne fungovanie nervového systému.

Súčasťou banánov je aj viacero vitamínov. Ide teda o ovocie, ktoré sa jednoducho oplatí zaradiť do jedálnička, aj deťom.

Ktoré sú najzdravšie?

Pre mnohých ľudí je pri výbere banánov indikátorom farba šupky, čím je tmavšia, tým sú banány zrelšie. Je ale zrelší banán zdravší?

Sven-David Mueller, odborník na výživu, pre magazín Fitbook vysvetlil, že čím je ovocie zrelšie, tým menej vlákniny obsahuje a tým je aj priaznivý vplyv na tráviaci systéme nižší. Obsah minerálov ako draslík a horčík zostáva nezmenený. Odborník však zároveň neodporúča jesť ani nedozreté, zelené banány. V poriadku je všetko medzi tým.

Tieto už nejedzte

Čo hnedé škvrny? Sú znakom kvasenia, ak je ich ale na šupke len niekoľko, nie je podľa odborníka problém s konzumáciou takého banánu.

Zdôrazňuje však, že by sa nemali jesť banány, ktoré zhnedli vo vnútri, čo znamená, že sa u nich už naplno spustil proces fermentácie.

A, samozrejme, tak ako to platí pri všetkom, ani s banánmi to netreba preháňať. Obsahujú veľa cukru a sú kaloricky bohaté, takže by mali byť konzumované v rozumnej miere ako súčasť vyváženej stravy.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk