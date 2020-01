Dnes o 12:40 Správy Zo zahraničia Piaty prípad nákazy novým koronavírusom POTVRDENÝ

Žena, u ktorej sa symptómy prejavili približne 24 hodín po prílete z Wu-chanu, bola okamžite hospitalizovaná.

Austrália v pondelok potvrdila piaty prípad nákazy novým koronavírusom. Ide o 21-ročnú ženu, ktorá z epicentra nákazy, stredočínskeho mesta Wu-chan, pricestovala do svojej vlasti posledným letom predtým, než Peking hromadné cestovanie svojich občanov do zahraničia zakázal. Píše o tom agentúra Reuters.

Pacientka je hospitalizovaná

Žena, u ktorej sa symptómy prejavili približne 24 hodín po prílete z Wu-chanu do Sydney, bola okamžite hospitalizovaná. Uviedla to vysokopostavená predstaviteľka zdravotníctva štátu Nový Južný Wales Kerry Chantová, podľa ktorej slov „bola pacientka okamžite umiestnená do izolácie“.

Úrady sa medzitým snažia vystopovať zopár osôb s ktorými sa mladá žena „dostala do veľmi obmedzeného kontaktu“.

Prvé štyri prípady nakazenia novým koronavírusom ohlásila Austrália ešte v sobotu. Išlo konkrétne o tri prípady v Sydney a jeden v Melbourne. Austrálske úrady v pondelok oznámili, že vzhľadom na vysokú intenzitu cestovania medzi Austráliou a Čínou predpokladajú, že nakazených osôb bude viac.

Ďalší nakazení

Dva nové prípady podozrenia na nákazu novým koronavírusom, ktorý sa rozšíril z Číny, sa objavili v Rakúsku. Dvaja rakúski občania – jeden muž a jedna žena – prišli nezávisle od seba do dvoch viedenských nemocníc s príznakmi typickými pre tento vírus, akými sú kašeľ a horúčka. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na združenie viedenských nemocníc (KAV).

Príznaky vírusu sa u oboch Rakúšanov objavili po tom, ako sa vrátili z Číny. To, či boli aj v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy, nebolo bezprostredne známe. Hospitalizovaní sú na izolačke v Nemocnici Františka Jozefa vo Viedni.

Ako uviedla KAV, obaja pacienti sú vo všeobecnosti v dobrom zdravotnom stave a nie sú ťažko chorí.

Vakcíny proti koronavírusu

Ruské Štátne výskumné stredisko virológie a biotechnológií Vektor vyvíja proti novému koronavírusu dve vakcíny, ktoré by mali začať byť testované v júni. S odvolaním sa na správu zverejnenú v časopise sibírskeho oddelenia Ruskej akadémie vied (RAN) Nauka v Sibiri o tom v pondelok informovala agentúra Interfax.

„Vyvíjame dve vakcíny, prototypy ktorých by mali začať byť testované už v júni,“ uviedol podľa časopisu riaditeľ centra Vektor Rinat Maksiutin s tým, že stredisko už vytvorilo dve zariadenia určené na diagnostiku nového koronavírusu.

Ako uviedol Interfax, do polnoci z nedele na pondelok zaznamenali v Číne už 2 794 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo predstavovalo nárast o 769 prípadov za predošlých 24 hodín. Podozrenie na nákazu je pritom u ďalších približne 3 800 osôb.

Mimo pevninskej Číny bolo osem prípadov zaznamenaných v Hongkongu a päť v Macau. Na Taiwane sa podľa dostupných informácií nakazili štyria ľudia. Ďalších sedem prípadov zaznamenali v Thajsku, po štyri v Austrálii, Singapure a Japonsku, po tri v Južnej Kórei, Spojených štátoch, Malajzii a vo Francúzsku, dva vo Vietname a jeden v Nepále, spresnil Interfax. V prípade Japonska hovoria však najnovšie správy už o štyroch nakazených.

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.

Zdroj: TASR