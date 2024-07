BABRÁK roka?! Požičal si luxusné Lamborghini, ROZMLÁTIL ho o stĺp! VIDEO

Britská polícia vyšetruje okolnosti kurióznej nehody, ktorá sa stala uplynulý piatok v Londýne. Ako píše The Sun, svedkovia videli superluxusné Lamborghini „prefrčať“ veľkou rýchlosťou po ulici, pričom jeho vodič mal stratiť kontrolu nad autom a nabúrať do stĺpa.

Presnú príčinu nehody teraz vyšetruje polícia. Podľa prvých správ to však vyzerá tak, že sa vodič snažil vo vysokej rýchlosti prejsť ostrou zákrutou.

Na sociálnych sieťach sa začalo šíriť video, ktoré ukazuje muža utekajúceho od športového auta, ktorý v ňom pravdepodobne po nehode niečo hľadal. V tomto momente sa ale nevie, kto to bol.

Na mieste zasahovali hasiči, policajti aj záchranári, ktorí ošetrili ľahšie zraneného spolujazdca a vodiča. Po náraze malo Lamborghini rozmlátenú prednú časť a jej úlomky sa váľali po ulici.

Podľa The Sun išlo o Lamborghini Huracan, ktorého cena sa pohybuje okolo 200-tisíc libier (vyše 237-tisíc eur).

Navyše, superluxusné auto nepatrilo vodičovi, ktorý spôsobil nehodu, ale požičovni. Potvrdila to metropolitná polícia.

Moments after the lamborghini crash in wapping earlier today. pic.twitter.com/qP78RaPIiQ