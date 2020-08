5. august 2020 Tlačové správy Bajkeri, pozor! ŠKODA BIKE OPEN TOUR odštartuje už tento víkend

Siedmy ročník najprestížnejších pretekov horských bicyklov na Slovensku odštartuje už tento víkend.

Zdroj: ŠKODA AUTO Slovensko

V sobotu 8. augusta čaká cyklo nadšencov skutočne horský ŠKODA HORAL MTB maratón vo Svite.

Tri podujatia

V nádhernom prostredí Kráľovohoľských Tatier si na svoje prídu profesionálni jazdci, ale aj hobby bajkeri a celé rodiny. Všetci pretekári si môžu zmerať sily na štyroch skvelých trasách v profesionálnom prostredí a v príjemnej atmosfére. Séria bude následne pokračovať v Slovenskom raji a potom v Rajeckých Tepliciach.

ŠKODA BIKE OPEN TOUR prináša vo svojom siedmom ročníku tri podujatia. Nadšencov a fanúšikov horskej cyklistiky čakajú preteky plné náročného stúpania, adrenalínových zjazdov, nádherných výhľadov, ale aj pohodových jázd. Či už ide o profesionálneho jazdca, skúseného hobby bajkera alebo začiatočníka, juniora či seniora, bude si mať z čoho vyberať.

ŠKODA HORAL MTB maratón vo Svite ponúkne 4 rôzne trasy v dĺžkach od 17 do 80 km. V Slovenskom raji, 5. septembra, čakajú na pretekárov 3 trasy v dĺžkach od 19 do 70 km a chýbať nebude ani kategória e-bike. V Rajeckých Tepliciach sú na 26. septembra rovnako pripravené tri trasy, na výber bude hobby trať s dĺžkou 18,5 km, polmaratónska trať v dĺžke 50 km a maratónska 80 km trať. Každé kolo má okrem toho množstvo kategórií, takže zapojiť sa do tej svojej môže každý pretekár.

Zdroj: ŠKODA AUTO Slovensko

Pohodlie a zábava v cieli

Aj tento rok sa budú organizátori starať aj o zvýšený komfort pretekárov. Bajkeri na všetkých pretekoch ocenia sprchy či cykloumyváreň. Rovnako budú môcť využiť služby úschovne bicyklov, čiže po pretekoch budú môcť bez problémov zrelaxovať a užiť si atmosféru ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Návštevníci pretekov sa budú môcť posilniť v stánkoch s občerstvením, podujatia budú spestrovať aj rôzne sprievodné akcie.

Zelený prístup pokračuje

Návštevníci aj pretekári už vlani ocenili premiérový zelený prístup organizátorov počas celej série. Plasty preto aj v tomto ročníku nahradia na všetkých pretekoch prírodné materiály. Jednorazový kompostovateľný riad, textilné štartovacie vaky či letáky vytlačené na recyklovanom papieri sú už ich neoddeliteľnou súčasťou.

Dôkazom toho, že pripraviť aj takéto veľké a profesionálne podujatie s minimálnym množstvom odpadu je reálne, svedčí napríklad 5 litrové vrecúško neseparovateľného odpadu, ktoré zostalo organizátorom minulého ročníka po pretekoch v Levoči.

ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2020

Seriál ŠKODA BIKE OPEN TOUR sa počas svojej existencie vypracoval na prestížne a najvýznamnejšie preteky pre MTB bajkerov z radov profesionálov, amatérov i hoby cyklistov na Slovensku. Tento rok je to už siedmy ročník série. Rovnako ako vlani, aj teraz bude v popredí ekologický prístup a príjemná atmosféra.

Podujatia radi privítajú všetkých fanúšikov horskej cyklistiky, ktorí môžu súťažiť v rôznych vekových a výkonnostných kategóriách. Najmladší účastník minuloročnej série pretekov mal iba 8 rokov, najstarší 68 rokov, čo ukazuje, že tieto preteky sú naozaj pre všetkých náruživých cyklistov.

Viac informácií o podujatí ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2020 sa dozviete na stránke www.welovecycling.com alebo www.sbot.sk.

