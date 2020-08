Bejrútom otriasli masívne výbuchy: Hlásia obete na životoch, FOTO a VIDEO z miesta

Hlavným mestom Libanonu otriasli dva výbuchy. Časť mesta je v troskách. Najmenej desať ľudí prišlo o život.

Zdroj: Twitter.com/Ankit Panda

Najmenej desať mŕtvych si vyžiadali dva mohutné výbuchy, ktoré otriasli v utorok libanonskou metropolou Bejrút, informovala televízia Sky News s odvolaním sa na tamojšie úrady. Podľa ministra zdravotníctva, ktorého citovala televízia al-Džazíra, utrpeli zranenia stovky ľudí.

K výbuchom došlo v rušnej štvrti Hamrá. Libanonské médiá zverejnili snímky ľudí uväznených v troskách, niektorých zakrvavených. Korešpondent AFP z miesta výbuchov uviedol, že každý obchod v tejto obchodnej štvrti zostal poškodený, taktiež mnoho áut je zničených. Na ulici bolo podľa neho mnoho zranených vrátane detí, mnohí sa ponáhľali do blízkej nemocnice.

Výbuchy prišli v čase, keď Libanon čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorá takmer polovicu obyvateľstva zanechala v chudobe.

AFP taktiež poznamenala, že osobitný tribunál pre Libanon v holandskom Haagu vynesie v piatok dlho očakávaný verdikt v kauze vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího a ďalších 21 ľudí, ktorí zahynuli 14. februára 2005 pri bombovom útoku v Bejrúte.

Súd s páchateľmi, štyrmi údajnými členmi libanonského šiitského hnutia Hizballáh, sa koná v ich neprítomnosti.

WATCH: Aftermath of Beirut's massive explosion. Many feared dead pic.twitter.com/55siEnzLSU

A view of the Beirut explosion from a dashcam. Imagine driving and seeing this. pic.twitter.com/kqzkyCwOE4