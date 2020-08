Belasí hlásia ďalšiu posilu: Do Slovana mieri Rus so známym hokejovým menom!

View this post on Instagram

Do tímu #hcslovan prichádza 27 - ročný ruský brankár Andrej Makarov @makki1993 . Rodák z Kazane pôsobil posledné roky v @khl , predtým nastupoval v Severnej Amerike. Jeho zmluva v Slovane je platná do konca sezóny 2020/21. #vernislovanu