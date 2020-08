6. august 2020 Milan Hanzel Šport Hokej ROZHOVOR s novou šéfkou hokejovej súťaže Anetou Büdi: Kto je vlastne táto blondínka?

Vystriedala Lintnera. Ide o novú riaditeľku spoločnosti, ktorá bude od novej sezóny riadiť najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž. Nech sa páči, toto je Aneta Büdi!

Žena na takomto významnom športovom poste? Rozumie vôbec hokeju či pozná jeho pravidlá? Tieto a mnohé ďalšie otázky má zrejme mnoho fanúšikov najrýchlejšej kolektívnej hry na adresu novozvolenej riaditeľky Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK). Tá bude združovať účastníkov najvyššej súťaže namiesto doterajšieho Pro-Hokeja, ktorý je v likvidácii.

V hokeji je ako doma

To, čo sa šepkalo v hokejových kuloároch sa nakoniec aj potvrdilo. Práve Aneta bola totiž najvážnejšou adeptkou na stoličku riaditeľa novovzniknutej spoločnosti. Sympatická blondínka však je v hokeji doma, veď bola napríklad členkou organizačného výboru MS v hokeji 2019, ktoré sa konali na Slovensku. A ona šéfovala košickej sekcii, teda v tej skupine, kde hrala slovenská reprezentácia. Rovnako už v roku 2011 bola pri tom, keď sa na Slovensku konali MS. Bola marketingovou manažérkou „košickej“ skupiny a tiež ako pravá ruka vtedajšieho riaditeľa organizačného výboru v Košiciach Petra Handla.

Je roky „vo fachu“

Bola aj riaditeľkou organizačného výboru A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta 2020 hráčov do 18 rokov, ktoré sa mali uskutočniť v Spišskej Novej Vsi, no pre pandémiu koronavírusu bol šampionát zrušený. Jej meno nájdeme aj na oficiálnej stránke Slovenského hokejového zväzu (SZĽH), kde je vedená ako riaditeľka hokejových „eventov“.

Ako sme už spomenuli, Aneta Büdi nie je v hokeji žiadna začiatočníčka. Potvrdila to aj v rozhovore pre dnes24.sk, v ktorom sme ju vyspovedali aj na chúlostivejšie témy. Nech sa páči, tu je!

Kedy ste sa dozvedeli, že ste uspeli vo výberovom konaní?

„Túto informáciu som sa dozvedela minulý týždeň v piatok podvečer.“

Prezraďte, aká bola vaša prvá reakcia alebo, čo vám v tej chvíli preblesklo hlavou?

„Veľmi som sa potešila, no zároveň som si uvedomila, že veľmi rýchlo bude treba začať pracovať. Keďže sezóna sa rozbieha, je dôležité, aby sme všetko stihli.“

Prečo ste sa rozhodli prihlásiť do konkurzu?

„V poslednom čase som viac vnímala informácie o dianí v slovenskom hokeji a keďže pôsobím v dcérskej spoločnosti SZĽH, poznám aj zákulisie. Slovenský hokej potrebuje byť atraktívnym prostredím pre športovcov, hokejových odborníkov, verejnosť, partnerov, atď. Práve toto prostredie by som chcela vytvoriť a pozdvihnúť hodnotu slovenského hokeja na národnej aj medzinárodnej úrovni.“

Mysleli ste si, že môžete uspieť?

„Verila som, že moje skúsenosti by mohli zavážiť.“

Priznajte, vytiahli ste počas výberového konania aj nejaké ženské zbrane?

„Mám pocit, že ženské zbrane by boli pri tomto výberovom konaní len na príťaž.“

S akými víziami nastúpite do funkcie riaditeľky Asociácie profesionálnych hokejových klubov?

„Predstavy o fungovaní mám dosť jasné, začína sa nová etapa – počnúc novou spoločnosťou APHK. Čaká nás veľmi atypická sezóna ovplyvnená COVID-om 19 a podľa toho musíme všetko nastaviť.“

Čo spravíte ako prvé vo vašej novej práci?

„Ako prvé sa musím stretnúť s predstavenstvom, aby sme si detailne upresnili všetky moje kompetencie a pracovnú náplň.“

Ste prvou ženou na takomto významnom poste v slovenskom hokeji. Aký je to pocit?

„Teším sa a vážim si dôveru klubov, keďže si ma vybrali. Chcela by som naplniť ich očakávania a zvýšiť kredit slovenského hokeja.“

Čoraz viac žien je na vysokých pozíciách, ktoré doteraz neodmysliteľne patrili mužom. Príkladom je aj prezidentka Zuzana Čaputová. Aký je váš názor na to?

„Poznám mnoho šikovných žien v rôznych oblastiach biznisu, aj vo verejnom sektore. Myslím si, že ženy patria aj do doteraz čisto mužských oblastí. Dokážu doniesť iný pohľad, sú vytrvalé a dokážu zvládať viac aktivít. Som rada, že inteligentní chlapi dávajú priestor ženám.“

Ruku na srdce, láka vás byť prezidentkou SZĽH?

„Miro Šatan je ako prezident na správnom mieste, mnohé iné národné federácie nám ho závidia. Takže moja odpoveď: Nie, neláka ma to.“

Plánujete stretnutie aj s Rišom Lintnerom, ktorý viedol Pro-Hokej päť rokov?

„Rada sa s ním stretnem a vypočujem si aj jeho názor. Viedol Pro- Hokej a patrí mu moja vďaka z pohľadu hokejového fanúšika.“

Poznáte sa s ním osobne?

„Áno, poznáme sa aj osobne.“

Gratuloval vám, po prípade odhaľte, čo vám k tomu povedal?

„Nie, zatiaľ ma nekontaktoval.“

Ako hodnotíte jeho päťročnú prácu?

„Nerada by som hodnotila niekoho prácu, kým nepoznám detailne, čo bolo. Ako som už spomínala, patrí mu moja vďaka z pohľadu hokejového fanúšika.“

Bude podľa vás ťažké prevziať post po ňom, keďže bol u fanúšikov obľúbený?

„Určite áno, Richard nie je len bývalý riaditeľ, ale aj skvelý bývalý hokejista, príjemný a zábavný človek.“

Kedy a ako ste sa dostali k hokeju?

„Hokej som spočiatku vnímala z pohľadu fanúšika, bola som aj pravidelný návštevník ( permanentkár) hokejových zápasov HC- Košice až kým som sa nedopočula o možnej pozícii v organizačnom výbore pre MS 2011 ( v roku 2009) ako marketingová manažérka MS 2011 a aj ako pravá ruka vtedajšieho riaditeľa ( Petr Handl ) organizačného výboru v Košiciach. Následne som sa podieľala na príprave prihlášky, pre organizáciu MS 2019, ktorá sa pripravovala už v roku 2015. V roku 2017 som bola marketingová manažérka MS chlapcov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi a hneď v zapätí sme začali prípravu MS 2019 kde som bola riaditeľkou organizačného výboru. A od septembra 2019 som riaditeľkou 100% dcérskej spoločnosti SZLH – Hockey Event a.s.“

Na záver sa opýtame, či by ste chceli niečo odkázať slovenským fanúšikom?

„Určite áno. Hokej bol vždy národným športom a ja by som sa chcela pričiniť svojou prácou o to, aby bol opäť viac atratktívny. Bola by som rada, aby sa vďaka kvalitnej hokejovej súťaži, opäť na tribúnach stretávalo čoraz viac fanúšikov. A aby tak ako kedysi fandili a užívali si hokej aj celé rodiny.“

Za rozhovor by sme novej riaditeľke chceli vrúcne poďakovať.

