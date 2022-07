Zdroj: AP Photo/David Zalubowski Benzín a nafta môžu dosiahnuť ŠIALENÚ cenu: Budeme tankovať za viac ako 4 eurá? Slovákov síce počas posledných dní na čerpacích staniciach potešili mierne nižšie ceny pohonných hmôt, no v hre je stále aj katastrofický scenár. 9. júl 2022 Zo Slovenska

Zdroj: AP Photo/David Zalubowski

Od začiatku vojny na Ukrajine sa západné krajiny snažia reagovať sankciami voči Rusku. To sa však môže nepriaznivo premietnuť aj na peňaženky bežných Slovákov.

Krajiny G7 najnovšie rozmýšľajú nad zastropovaním cien ruskej ropy. Portál Bloomberg upozornil, že podľa investičnej banky JPMorgan hrozí, že ak sa Západ dohodne na zastropovaní, jej cena za jeden barel sa vyšplhá až na úroveň 380 dolárov (v súčasnosti 105 až 120 dolárov).

Hrozivý scenár

Ako upozornila TV Markíza, zareagovať by v takom prípade museli aj slovenské čerpacie stanice.

„Ide o extrémny scenár, ale znamenalo by to, že by sme na Slovensku tankovali za 4 eurá a 50 centov,“ upozornil analytik Stanislav Páni, ktorý zároveň varuje, že ak by Rusi úplne zatvorili aj kohútiky s plynom, následkom by bola „extrémne veľká recesia."

Na zlacňovanie sa netešme

Aktuálne sa ceny pohonných hmôt na Slovensku pohybujú na úrovni mierne nad euro deväťdesiat za liter. Môže však ísť iba o dočasný scenár.

TV Markíza cituje slová analytika Borisa Tomčiaka: „Je dosť pravdepodobné, že tento pokles bude len krátkodobý a dočasný. Rozsiahle zlacňovanie sa zatiaľ nedá očakávať. Ceny pohonných hmôt by mali ostať na zvýšenej úrovni celé leto."

Foto: ilustračné

