24. február 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Biatlonistky Fialkové nezískali medailu ani na záver MS: Kritiku si zlízli servismani!

Posledné preteky biatlonistiek na MS v Anterselve nedopadli pre sestry Fialkové vôbec dobre. Tie sa po nich sťažovali na lyže.

Zdroj: TASR

Záverečné preteky žien hromadným štartom žien na 12,5 km odštartovali najlepšie Francúzka Julia Simonová, Rakúšanka Katharina Innerhoferová a Češka Markéta Davidová, ktoré sa po úvodnej ležke zoradili na prvých troch miestach. Na prvej položke urobili slovenské sestry Paulína a Ivona Fialkové po jednej chybe a zaradili sa na 23. a 24. priečke.

Streľba Paulíne išla

Po druhej ležke viedla Innerhoferová pred Simonovou, na tretie miesto poskočila Poľka Monika Hojniszová-Staregová, naopak Davidová sa s dvomi chybami prepadla dozadu. Paulína Fialková strieľala bez chyby a posunula sa na 19. miesto. Ivona spravila jednu a držala 24. pozíciu.

Aj v stojke mala nulu, ale…

Po prvej stojke sa Paulína Fialková posunula na 13. miesto, Ivona bola 21. O všetkom sa tak rozhodovalo na záverečnej položke. Paulína mala s jedinou chybou najlepšiu streľbu zo všetkých 30 štartujúcich, ale nakoniec to stačilo len na 15. miesto. V cieli mala stratu 1:35,9 min na Röiselandovú, ale bolo to jej najlepšie umiestnenie na MS v Anterselve. V šprinte bola 16., v stíhačke 17. a vo vytrvalostných pretekoch obsadila 24. miesto. Ivona Fialková spravila na záverečnej položke až štyri chyby a do cieľa prišla na 25. mieste s mankom 3:40,0 min.

Sestry si vyliali srdce

Sestry Fialkové sa po pretekoch sťažovali na zle pripravené bežky a kritizovali servismanov slovenského tímu. „Neviem, čo mám na to povedať. V každom kole ma obehlo päť-šesť pretekárok. Jedine streľba ma zachránila, ináč by bol z toho ešte horší výsledok. Je mi z toho až do plaču,“ uviedla Paulína Fialková pre RTVS. Jej tréner Martin Bajčičák priznal, že výber lyží nebol šťastný. „Zobrali sa lyže, ktoré sú viac do zimy. Dážď urobil svoje.“