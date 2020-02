22. február 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Obrovský žiaľ v slovenskom hokeji: Do neba odišiel elegán s veľkým srdcom!

Zomrel bývalý útočník Slovana Bratislava a československej reprezentácie Karol Fako. Mal 88 rokov. Česť jeho pamiatke.

Táto sobota sa zapíše do slovenského hokeja ako veľmi smutná. Ako informoval bratislavský Slovan na svojom oficiálnom facebooku, skonal legendárny útočník.

Smutná správa dnes zasiahla HC SLOVAN Bratislava, vo veku 88 rokov nás navždy opustila klubová legenda Karol Fako.

Bratislavský rodák

Prvé kroky na ľade urobil ešte ako dieťa u Saleziánoch v Bratislave a hral za klub ŠK. Neskôr už hájil farby Slovana a ako sedemnásťročný si navliekol na seba aj belasý dres v ligovom zápase. Už o rok neskôr sa dostal do národného tímu, kde sa presadil. Dohromady nastúpil za Československo 29-krát a strelil 9 gólov.

Vojenčil v Prahe

Potom sa „porúčal“ na vojenskú službu, preto prešiel do tímu ATK Praha a neskôr aj ÚDA Praha a Tankista Praha. Keď skončil, vrátil sa do bratislavského klubu. Vydržal tam až do roku 1964 a hráčsku kariéru zakončil tiež v Slovane, ale Hodonín. Dokopy odohral v najvyššej súťaži 14 sezón.

Hral aj futbal

Okrem hokejovej kariéry je zaujímavosťou, že stihol ešte aj futbalovú. Dokonca v roku 1956 nastupoval aj za Trnavu.

Stal sa trénerom

Ako kouč pôsobil v Slovane, viedol aj mužstvá všetkých vekových kategórii vo vtedajšom klube Spartak BEZ Bratislava a bola aj päť sezón v Rakúsku a sedem vo Švajčiarsku. Naposledy viedol spoločne s ďalším legendárnym hráčom Slovana Júliusom Černickým v Bratislave hokejovú školu malých detí.

Útok snov

V Bratislave vytvoril legendárny útok spoločne s Jánom Starším a Júliusom Černickým. Celá hala skandovala: „Starší, Fako, Černický – tí to hrajú technicky!“

V roku 2004 ho uviedli do Siene slávy slovenského hokeja.

Zdroj: Dnes24.sk