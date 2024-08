21. august 2024 Rastislav Búgel Lifestyle Bizarná POMSTA: Modelka po rozchode roztavila zásnubný prsteň! Dala z neho vyrobiť... UF! Keď bývalý snúbenec uvidel, čo modelka spravila so zásnubným prsteňom, okamžite onemel.

Brazílska modelka a influencerka Wanessa Moura sa postarala o poriadny rozruch. Jej vzťah s partnerom sa po dvoch rokoch pre neveru rozpadol. Dvojica bola zasnúbená, no jedného dňa si jej bývalý partner zmysel, že chce späť zásnubný prsteň, ktorým ju požiadal o ruku.

Bizarná pomsta

Vypisoval jej SMS so žiadosťami o vrátenie šperku. Wanessa to opisuje ako mimoriadne hrubé chovanie.

Chlap však mal smolu. Modelka totiž medzičasom pripravila nezvyčajnú pomstu.

Prsteň dala roztaviť a zlatom nechala pozlátiť toaletný papier!

„Zakaždým, keď vidím tento toaletný papier, spomeniem si, že dokážem premeniť akúkoľvek situáciu, akokoľvek negatívnu, na niečo, čo ma rozosmeje,“ povedala Wanessa. „Spôsob, akým požiadal o vrátenie, bol necitlivý. Preto som chcela jednoznačne ukázať, čo pre mňa ten prsteň dnes znamená,“ dodala 30-ročná modelka, ktorá po žiadosti o vrátenie niekoľko dní počkala a potom expriateľovi poslala fotku so zlatým papierom a slovami, aby hľadal zásnubný prsteň.

Bol poriadne šokovaný

Bývalý snúbenec bol poriadne prekvapený. „Nečakal to. Onemel. Myslím, že na túto reakciu nikdy nezabudne. Prišlo mi to ako perfektný spôsob, ako ukončiť tento príbeh,“ opisuje modelka moment, keď jej expartner uvidel fotku so zlatým toaletným papierom.

Ako píše Mirror, Wanessa už viac nechcela uchovávať symbol jej neúspešného vzťahu. Rozhodla sa preto šperk premeniť na niečo, čo by jej vrátilo úsmev na tvár: „Odmietla som ho vrátiť a rozhodla som sa pomstiť. A úprimne, čo môže byť ironickejšie ako pozlátený toaletný papier?“

Navštívila preto zlatníka, ktorý bol najprv z jej požiadavky poriadne prekvapený. „Chcela som, aby každý kúsok toho zlata bol znovu použitý. Ale úplne iným spôsobom, ako by ktokoľvek čakal,“ dodala.

