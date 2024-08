15. august 2024 ELA Magazín Ona KRUTOSŤ Sloveniek: Zora Czoborová reaguje na ich ABSURDNÉ komentáre o tom, že nemá deti Materstvo resp. jeho nenaplnenie je hlboko citlivá téma každej ženy. O to viac sú nepochopiteľné kruté komentáre Sloveniek na adresu Zory Czoborovej o tom, prečo nemá deti.

Známa fitnesska Zora Czoborová (57) otvorila svoju 13. komnatu na tému materstva. Každá žena, ktorej sa nedarí otehotnieť, vie, aké bolestivé je zmieriť sa s tým, že jej nikdy nikto nepovie „mama“.

O to viac je zarážajúce, ak žene krutým spôsobom pripomína jej „neschopnosť“ otehotnieť práve žena, ktorá by ju mala pochopiť. Ba dokonca, ako je v prípade známych a atraktívnych žien, posmešne poukazuje na to, že taká žena predsa nemá inú starosť v živote, ako dbať o seba a vyzerať dobre.

V podobnom duchu dlhodobo hejtujú Slovenky obľúbenú fitnessku Zoru Czoborovú, ktorá sa rozhodla otvorene zareagovať na podobné reakcie.

Kruté komentáre

Zora na Instagrame otvorene prehovorila o tom, že sa o dieťatko s manželom, s ktorým je desať rokov, dlho snažili, no nepodarilo sa. Reagovala na to, že mnohé ženy na ňu útočia slovami, že nemá deti, tak má čas na seba, zdravú stravu či na cvičenie a podobné veci.

„Nemať dieťa je veľmi bolestivá téma pre všetky ženy, ktoré sa o dieťatko pokúšali, ale im nebolo dopriate tak, ako v mojom prípade… V tomto príspevku síce idem verejne s ,,kožou na trh“, ale chcem ho ako POVZBUDENIE VENOVAŤ ŽENÁM, ktoré sa o dieťatko pokúšajú, poprípade to už v istom momente ako ja vzdali," napísala.

„Áno, nebolo to ľahké, nebol to jeden pokus o využitie modernej medicíny, nebola to jediná séria hormonálnych injekcií, ktoré som si pichala každý deň do brucha, nebol to jeden cyklus a obrovské sklamanie, keď som dostala napriek všetkej snahe mojej aj lekárov menštruáciu a ZNOVA A ZNOVA sa mi zrútil svet… verte mi… že nasledovalo more sĺz, depresie, nechuť žiť, nerobiť svoju prácu, nechodiť medzi ľudí, uzatvoriť sa pred svetom vo svojom smútku. Ale to nie je cesta… Okrem toho, vždy bolo ako mäkký vankúš a ochrana pred všetkou bolesťou okamžite poruke láskavé objatie a láska môjho manžela," pokračovala. Ako dodala, po rokoch snahy to vzdala a musela pochopiť, že aj bez detí dokáže prežívať plnohodnotný život.

Podpora žien

Zoru podporili aj jej kamarátky. „My ženy sme neprišli na svet iba na to aby sme rodili deti. My ženy sme na tomto svete najmä preto aby sme boli Šťastné bytosti… Áno príroda nás obdarila možnosťou rodiť… Ale naša hodnota sa nemení ak nerodíme… Každá ktorá nemá možnosť porodiť vlastné dieťa sa s tým musí popasovať sama a nie je to jednoduché,“ napísala jej pod status bývalá markizáčka Andy Timková, ktorá má postihnutého syna.

„Zori, objímam veľmi. A keby si chcela, nejaké deti ti pošlem, aby si ich zase poslala naspäť a mohla robiť všetko to, čím nás inšpiruješ!,“ odkázala jej herečka Kristína Tormová, mama dvojičiek a syna.

Zdroj: Dnes24.sk