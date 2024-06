BIZARNÁ situácia na diaľnici! Žena vyliezla na auto a VYZLIEKLA sa donaha, VIDEO

Na diaľnici v Los Angeles boli vodiči svedkami policajnej naháňačky. Ako s odvolaním sa na americké médiá píše server novinky.cz, policajti si všimli auto, ktoré išlo vo vyhradenom pruhu, v ktorom nemalo čo robiť.

Keď sa ho snažili zastaviť, 35-ročná žena poriadne šliapla na plynový pedál a dvom policajným autám sa snažila uniknúť rýchlosťou 150 km/h.

„Vodička v šedých šortkách a bielom tričku vystúpila na strechu svojho tmavého SUV, načo sa začala vyzliekať,“ píše server.

Prekvapeným vodičom nebolo viac treba. Vytiahli telefóny a netradičný výjav zaznamenali na video.

Ženu sa policajtom podarilo spútať a teraz čelí poriadnym problémom. Je obvinená napríklad z nebezpečnej jazdy, kladenia odporu pri zatýkaní a útoku na verejného činiteľa.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Woman gets out on highway while being chased and climbs on roof naked in unreal chase scene pic.twitter.com/IN7mAYYfht

🚨 Woman Standing on Car on I-405

📍#Torrance | #California

Officers were working to remove the woman from the roof of a stopped car causing traffic in Northeast Torrance. pic.twitter.com/SWfm786kW3