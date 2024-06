11. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Úrady seniorke ZAKÁZALI kŕmiť vtáky, hrozí jej pokuta a VYSŤAHOVANIE Vďaka susedovi 97-ročná starenka čelí nepríjemnostiam s úradmi. Hrozí jej vysoká pokuta alebo dokonca aj nútené vysťahovanie.

97-ročná starenka má úradne zakázané kŕmiť vtáky na vlastnej záhrade. Ako informoval denník Mirror, kŕmenie vtáctva pritom patrí medzi jediné radosti, ktoré táto babička žijúca na západe Anglicka má.

Všetko sa to začalo už vlani na jeseň. Jej susedovi totiž začalo prekážať, že na susedinu záhradu prilietajú okrem škorcov a červienok aj čajky a holuby.

Pokuta alebo aj vysťahovanie

Sused podal na babičku sťažnosť a úrady jej v novembri poslali výstrahu. Písalo sa v nej, že ak s kŕmením neprestane, dostane pokutu vo výške sto libier (takmer 119 eur).

Tento rok na jar starenke prišlo druhé upozornenie. Možná pokuta však zo sto libier narástla až na 2 500 libier (takmer 3-tisíc eur). Radnica hovorí o „protispoločenskom správaní“.

Navyše, Odbor pre ochranu životného prostredia môže dokonca zájsť ešte ďalej. Vo výzve sa uvádza, že proti nej môže použiť právne kroky, pričom by dokonca mohli babičku na tri mesiace vysťahovať aj s jej 77-ročným synom, s ktorým žije v jednom dome.

Zhrozený syn

Syn ženy vraví, že výzvy jej spôsobujú stres a ohrozujú jej zdravie. „Je to nechutné, smiešne a neuveriteľné. Moja mama je len ohromená a nemôže uveriť, že sa to deje,“ povedal. Vraví, že peniaze na zaplatenie prípadnej pokuty by našli, no dobrovoľne určite nezaplatia.

Keď ženu navštívili úradníci, rozplakala sa. „Toto je všetko, čo mám. O rok tu už možno nebudem,“ povedala rozrušená starenka.

V rozhodnutí sa uvádza, že vtáky nemôže prikrmovať väčším množstvom krmiva, aby neprilákala holuby. Zároveň jej zakázali akýkoľvek kontakt so susedom a navyše musí z okna odstrániť aj nálepku s nápisom „Milujem vtáky“.

Podporil ich iný sused

Matka so synom len neveriacky krútia hlavami. Tvrdia, že ani ich sused nie je žiadny svätec. Vraj schválne nahlas púšťal punkovú muziku a hlasno búchal do odpadkového koša. Ďalší zo susedov, ktorému tiež hrozila pokuta 2 500 libier, obviňuje radnicu zo „šikanovania starej dámy.“ Podal oficiálnu sťažnosť. „Je skutočne znepokojujúce, že sú bežní občania takýmto spôsobom šikanovaní,“ uzavrel.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk