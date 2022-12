16 Galéria Zdroj: Diktator Prešov Biznis začali vo svojej pivnici: A stali sa vyhľadávanou reštauráciou v Prešove, FOTO Podnikanie v gastrosektore nie je podľa majiteľa prešovskej reštaurácie ľahké a každý, kto v ňom dnešnej dobe pracuje, je podľa jeho slov extrémista. 24. december 2022 Ľubomír Hudačko Magazín

Určite ste o nej už počuli. Na jeseň 2018 vznikol v Prešove nový gastro koncept s názvom Diktator. Jeho majiteľ Maroš Debreceni s manželkou nám v rozhovore porozprávali o svojich začiatkoch, pandémii koronavírusu i ekonomickej krí­ze.

Začali v pivnici

Gastro príbeh začal najprv v pivnici ich rodinného domu.

Prevádzku rozbiehali výhradne ako donáškovú službu. Keďže Maroš videl dieru na trhu, skúsil ju vyplniť. V tej dobe totiž podľa neho nebola žiadna donášková služba na takej úrovni, ako by si predstavoval.

Chcel to preto so svojím tímom zmeniť a robiť to v gastre trochu inak. Ako prví začali baliť jedlo do zatavovacích gastro misiek, ktoré boli hermeticky uzavreté a dokázali dlhšie udržať jedlo v teplom stave.

To, čím sa Diktator odlišuje od iných prevádzok je najmä jeho široký záber v ponuke jedál. Okrem pizze a burgrov pripraví aj denné menu, mäsové špeciality, rebrá, údené kolená, grilované krídla a tzv. párty kombá – korýtka pre väčší počet osôb.

Šťastie na personál

„Chceli sme ponúknuť poctivé chutné jedlo pre viac osôb tak, aby sme to boli schopní pripraviť ho do dvoch hodín od prijatia objednávky, napríklad pri nečakanej návšteve je to doslova záchrana pre hostiteľa. Ponúkli sme to v Prešove ako prví,“ povedal nám ďalej majiteľ reštaurácie.

„Mal som šťastie na personál, vďaka nemu sme sa presadili na trhu a to bez významného finančného vstupu. Marketing sme si od začiatku robili sami spolu s manželkou,“ hovorí pre náš portál.

Maroš priznáva, že si na seba ušili vysokú latku. Týka sa to názvu prevádzky, pretože si zvolili dominantný názov: Diktator.

Diktujú chute mesta

„Evokuje to niečo dominantné, človek pri tom spozornie. Stavili sme na heslá: diktujeme chute mesta a vy diktujte objednávku. Tak trochu na nás tie heslá vlastne vyvíjajú tlak, aby boli naše služby rýchle, chutné a kvalitné,“ hovorí ďalej.

