11. máj 2024 ELA Magazín Lifestyle Blato je super?! VIDEO hrajúcich sa detí v škôlke valcuje internet Pozná to nie jeden rodič: Môžete mu dať akúkoľvek hračku, no tá najzábavnejšia hra pre dieťa v predškolskom veku je skákanie do mláky či hranie sa s blatom a kamienkami.

Takýto pohľad na aktivitu v predškolskom zariadení by zrejme na Slovensku neobstál. Iné to je v takom Dánsku, kde sa materská škola v mnohom odlišuje od slovenských škôlok.

Iný kraj, iný mrav

Ako sa dá dočítať na rôznych weboch o tamojšom systéme, dánska škôlka je oproti tej slovenskej viac zameraná na pobyt vonku. Deti trávia na školskom dvore približne dve-tri hodiny denne, a to za každého počasia.

„V lete sú na čerstvom vzduchu aj dlhšie. Aj preto je povinnou výbavou škôlkara nepremokavý overal, gumáky a termo oblečenie,“ píše o miestnych pomeroch slovenská mamička na svojom blogu.

No a že je to tak aj v praxi dokazuje VIDEO, ktoré má za pár týždňov už takmer 80 miliónov pozretí.

Z kaluže do blata!

Na instagramovom profile Iben Sandahl, autorky mnohých bestsellerov o dánskom spôsobe výchovy detí a tínedžerov, sa objavilo video z tamojšej materskej školy, všimol si portál najmama.sk.

Zobrazuje skupinu šantiacich detí, ktoré sa spokojne váľajú v daždivom počasí v jame plnej tekutého blata. Deti majú na sebe overaly – klasické oblečenie do dažďa a všetky si to náramne užívajú.

„Hra a skákanie v bahne je viac než len zábava – je to nevyhnutné pre rozvoj zmyslov detí,“ komentovala autorka videa. „Keď sa deti hrajú v blate, zapájajú všetky svoje zmysly: hmat, zrak, čuch a dokonca aj sluch. Hra v bahne ponúka bohatý zmyslový zážitok, ktorý sa nedá zopakovať, od mäkkého pocitu medzi prstami až po zemitú vôňu, ktorá napĺňa vzduch.“

A čo si myslia ľudia? Mnohí píšu, že je to bežné v takej Austrálii či v Írsku. Naopak, zrejme tak, ako to opísala istá Američanka, by to dopadlo aj na Slovensku: „Veľmi sa mi to páči, ale ako to potom umyjete? Som učiteľka na prvom stupni v Amerike. Keby som takto poslala svojich žiakov domov, väčšina rodičov by sa veľmi nahnevala.“

Zdroj: Dnes24.sk