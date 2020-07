2. júl 2020 Zo Slovenska Boris Kollár? Lekvár na polici. Fica viac trápia šialenstvá tejto vlády

Smer-SD vymenil 17 predsedov svojich okresných organizácií, viacerých odvolali z politických dôvodov.

Zdroj: TASR

Informoval o tom predseda opozičnej strany Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Deklaroval, že vnútorné štruktúry strany sú týmto zastabilizované.

Na rekonštrukčnom sneme, pravdepodobne ešte v júli, majú voliť predsedu, podpredsedov i generálneho manažéra. Podstatne výraznejšie má byť podľa Fica regionálne zastúpenie v predsedníctve, mladí ľudia majú byť zapojení aj na pozíciách podpredsedov strany.

Fico vyzval Pellegriniho

„Ako som avizoval, máme jasný plán, čo urobiť, pokiaľ ide o stabilizáciu vnútorných štruktúr strany Smer-SD ,“ povedal Fico s tým, že na štvrtkovom predsedníctve strany sa zaoberali personálnymi otázkami. Priblížil, že museli riešiť odchod 11 poslancov strany Smer-SD a urobili to aj zásahom do okresných a krajských štruktúr. Do funkcií predsedov okresných organizácií podľa jeho slov menovali lojálnych ľudí.

„Nemôžeme spolupracovať s ľuďmi v regiónoch, ktorí nechcú spolupracovať so Smerom-SD,“ podotkol. Dátum snemu by podľa Ficových slov mohol byť okolo 17. alebo 18. júla.

Opätovne vyzval Petra Pellegriniho, aby odstúpil z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Avizoval, že oznámi predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina), že po odchode 11 poslancov zo strany aj klubu Smer-SD niektorým z nich zaniká členstvo a predsednícke funkcie vo výboroch.

„Požiadam predsedu NR SR, aby zaradil na nasledujúcu schôdzu, ktorá bude 7. júla, bod programu, ktorý by sa mal nazvať rekonštrukcia kontrolných orgánov NR SR,“ povedal Fico.

Ten už minulý týždeň avizoval, že na post predsedu výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) navrhne Smer-SD Mariána Saloňa, nahradiť má Erika Tomáša.

Na poste predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií by mal Richarda Rašiho nahradiť Boris Susko. A za šéfa výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) navrhnú namiesto Petra Žigu poslanca Martina Nemkyho. Ako podpredsedu parlamentu namiesto Pellegriniho mienia navrhnúť Juraja Blanára.

Vládne šialenstvá

Opozičný Smer-SD zrejme nebude pre kauzu diplomovej práce iniciovať odvolávanie predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kolára (Sme rodina) z funkcie.

Podstatnejšie pre stranu je, čo v tejto súvislosti robí vládna koalícia. Skonštatoval to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Kritizoval návrh koaličného hnutia OĽaNO kontrolovať spätne všetky záverečné práce.

„Je to nemožné, je to neslušné, je to protiústavné, je to retroaktívne a treba to odmietnuť. Nech si problém s Borisom Kollárom riešia sami,“ povedal Fico.

Predsedu Smeru-SD podľa vlastných slov viac ako samotná kauza trápi to, čo predvádza premiér Igor Matovič (OĽaNO). „Ak sa vôbec máme o niečom baviť v NR SR, tak by sme privítali bod programu, kde by sme sa začali rozprávať o šialenstvách, ktoré navrhuje vláda,“ povedal.

Pripomenul, že strana Smer-SD v minulosti nehlasovala proti vtedajšiemu šéfovi parlamentu a SNS Andrejovi Dankovi, ktorý podobne ako Kollár čelil podozreniam z plagiátorstva.

„Bolo by veľmi nekorektné, keby sme sa teraz správali úplne inak,“ poznamenal. Šéf Smeru-SD poukázal na viaceré kauzy Kollára z minulosti, ako aj na jeho kontakty s mafiánmi.

Tvrdí, že už od začiatku hovoril o Kollárovi ako o probléme v tejto funkcii. Kauzu diplomovej práce považuje za problém koalície. „Namiesto toho, aby povedali, že sa správa Boris Kollár ako lekvár na polici, tak obvinili celé Slovensko,“ podotkol Fico.

Zdroj: TASR