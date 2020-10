28. október 2020 Správy Politika Jaromír Čižnár sa vzdal funkcie prokurátora

Sedemročné funkčné obdobie Čižnára na poste generálneho prokurátora sa skončilo 17. júla. Podľa zákona mohol stáť na čele generálnej prokuratúry, kým nepríde nový šéf prokurátorov.

Zdroj: TASR

Bývalý generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa od stredy 28. októbra vzdal funkcie prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa prokuratúry SR Jana Tökölyová.

Nevie sa, prečo odstúpil

Dôvody vzdania sa funkcie radového prokurátora na GP SR nie sú známe. Na jeho odstúpenie upozornil Denník N.

Sedemročné funkčné obdobie Čižnára na poste generálneho prokurátora sa skončilo 17. júla. Podľa zákona mohol Čižnár stáť na čele generálnej prokuratúry, kým nepríde nový šéf prokurátorov. Čižnár však pár dní po uplynutí funkčného obdobia požiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie. Tá ju koncom júla akceptovala.

Práva a povinnosti generálneho prokurátora od 11. augusta zastáva prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková. Kováčikovú do funkcie námestníčky vymenoval Čižnár v prvej polovici mája 2019.

Čižnára za generálneho prokurátora 18. júna 2013 zvolilo v tajnej voľbe 82 poslancov Národnej rady (NR) SR. Následne ho 17. júla vymenoval do funkcie prezident SR Ivan Gašparovič. Od vzniku SR bol v poradí šiestym generálnym prokurátorom SR.

Čižnár začínal ako právny čakateľ na Obvodnej prokuratúre Bratislava IV v rokoch 1986 až 1989. Od roku 1991 do roku 1995 pracoval ako námestník obvodného prokurátora na Obvodnej prokuratúre Bratislava IV. Tam potom vykonával funkciu okresného prokurátora do roku 2004. Od roku 2004 pracoval ako krajský prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave. Do funkcie krajského prokurátora ho vymenoval vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka.

