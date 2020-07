13. júl 2020 Zo Slovenska Bude ďalší na pretrase? Po Kollárovi má problémy s diplomovkou minister Gröhling

Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) by bolo ľúto, ak by vláda prišla o Branislava Gröhlinga (SaS) ako ministra školstva.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vyhlásil to v pondelok s tým, že to povedal bez akéhokoľvek kontextu. Predseda vlády sa nechcel vyjadriť k tomu, či by mal Gröhling uvoľniť post ministra pre pochybnosti o jeho diplomovej práci. „Poučený kauzou Borisa Kollára si dovolím pomlčať,“ povedal Matovič.

„Ohnivé“ Za ľudí

Premiér podotkol, že necháva na novinároch, nech si robia svoju prácu a nech sa k tomu vyjadrí koaličná SaS a samotný Gröhling. Vyzval na stanovisko aj koaličnú stranu Za ľudí, ktorá sa podľa Matoviča „ohnivo“ vyjadrovala v prípade kauzy diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

Matovič sa k medializovaným podozreniam o Gröhlingovej diplomovke nechcel vyjadrovať s tým, že si zatiaľ prečítal len nadpis a perex článku.

„Keď som si to prečítal, najprv som sa usmial, potom mi bolo smutno. Potom som si niečo pomyslel o karme, a potom som to radšej sám so sebou uzavrel,“ skonštatoval s tým, že bude fér, ak si článok dočíta do konca.

Občania toho majú plné zuby

Podpredsedu Národnej rady (NR) SR Juraja Šeligu (Za ľudí) mrzí, že sa na slovenskej politickej scéne opäť rieši téma záverečných prác. Myslí si, že občania už toho majú „plné zuby“. Napísal to na sociálnej sieti v reakcii na medializované pochybnosti o diplomovej práci ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS).

„Teraz je na pánovi ministrovi, aby odpovedal na všetky otázky, nejasnosti a pochybnosti. Podľa mňa je fér, aby mal možnosť veci vysvetliť,“ skonštatoval. Rovnakú možnosť veci vysvetliť mali podľa Šeligu doteraz všetci politici, u ktorých boli podozrenia na problémy so záverečnými prácami.

„V ostatnej dobe napríklad aj pán Boris Kollár, ktorý sa tiež snažil veci vysvetliť,“ poznamenal podpredseda parlamentu.

Domáca úloha

Zároveň poznamenal, že minister školstva a ministerka spravodlivosti dostali „domácu úlohu“, aby vypracovali zákon, podľa ktorého sa budú posudzovať prípadné plagiáty.

Premiér tvrdí, že je aj na Gröhlingovi, či zákon bude riešiť aj minulosť alebo len budúcnosť. „Možno minister napíše zákon a na základe neho stratí svoj titul,“ poznamenal Matovič.

Denník N v pondelok informoval, že minister školstva Gröhling získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. „V čase škandálu Borisa Kollára Paneurópsku vysokú školu požiadal, aby stiahla jeho práce z webu knižnice,“ uviedol denník.

11 rokov stará vec

Je zvláštne, že práve teraz sa bulvarizuje otázka mojej práce, ktorá splnila pravidlá v danom čase a prešla obhajobou. Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v reakcii na medializované pochybnosti o jeho diplomovej práci.

„Moja záverečná práca je spred 11 rokov. Tematicky aj obsahovo nadväzovala na bakalárku. V danom čase smernica dekana povoľovala, aby maximálne 50 percent diplomovej práce tvorila bakalárska práca toho istého autora. Túto hranicu som dodržal,“ uviedol na sociálnej sieti minister.

Ako tvrdí, využíval v nej aj iné zdroje, ktoré uvádza pod čiarou alebo priamo v texte. Škola podľa jeho slov vtedy nemala konkrétnu hranicu, ktorá by určovala, aká časť práce môžu byť iné zdroje a aká nový text.

„Napríklad dnes je niekde určených 40, niekde 30 percent, niekde nič. My sme nemali žiadnu hranicu,“ povedal Gröhling s tým, že v rámci týchto pravidiel aj prácu vypracoval.

Deklaruje, že ju písal v rámci svojich vtedajších možností a schopností. „Tak som k nej pristupoval a tak bola aj hodnotená. Tak ako všetci, čo sa pozrú po rokoch na svoju prácu, aj ja si hovorím, že by som ju dnes napísal lepšie,“ skonštatoval. Argumentuje aj tým, že študoval klasicky päť rokov, absolvoval všetky skúšky, semestre, štátnice a prácu si obhájil.

Zdroj: TASR