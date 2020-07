13. júl 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Monika Beňová je v šiestom mesiaci! ČO prezradila 51-ročná politička o svojom tehotenstve?

Europoslankyňa Monika Beňová sa stane druhý raz matkou, čo verejne potvrdila až dnes. Na sociálnej sieti priznala aj to, že je už v šiestom mesiace.

Známa politička poriadne prekvapilo celé Slovensko, a to hneď na začiatku nového týždňa. Ako prvý o nečakanej novinke zo súkromia Beňovej informoval portál pluska.sk. Následne sa k tomu vyjadrila aj samotná europoslankyňa.

Už má syna

Monika Beňová je už mamou tridsaťročného syna Martina, ktorého má z prvého manželstva. Bola vydatá aj druhýkrát, ale s Fedorom Flašíkom deti nemali. Prekvapením je, že otehotnela po päťdesiatke, presnejšie ako 51-ročná a za mesiac bude mať 52 rokov.

Bude to chlapček alebo dievčatko?

Politička je známa aj tým, že pomerne často prispieva na sociálne siete, čo využila aj teraz. „Pekný pondelok, milí priatelia. Chcela som, aby to ostalo v našej intímnej rodinnej zóne trochu dlhšie, ale tak by sme sa chceli podeliť s tými z vás, ktorí nám to prajete, o našu nesmiernu radosť a šťastie z očakávaného rozšírenia našej rodinky. Čakáme dieťatko, dcérku, som v 6. mesiaci a cítim sa naozaj fantasticky,“ napísala Beňová na svojom Facebooku.

Prečo to tajila?

Mnohých zaujíma to, prečo sa žena „v takom“ veku rozhodla mať bábätko. Rovnako aj to, prečo to pred verejnosťou tajila. „Tehotenstvo považujem za veľmi krásne a šťastné a zároveň veľmi osobné a intímne obdobie v živote ženy. Aj preto sme si to chceli užívať čo najdlhšie bez pozornosti médií. Preto je toto jediná oficiálna informácia a aj stanovisko k nášmu šťastíčku. Ďakujem médiám, že to budú rešpektovať. A vám ostatným ďakujem za blahoželania ale aj zato, že nám držíte palce na nadchádzajúce štyri mesiace,“ dodala budúca mamička.

