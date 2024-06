21. jún 2024 Rastislav Búgel Ostatné športy Bude zo Saganovho syna (6) cyklistická HVIEZDA? Asi NIE! Učaroval mu TENTO šport Hoci bicykluje rád, v otcových šľapajach pravdepodobne nepôjde. Sagan prezradil, ktorý šport jeho syna baví najviac.

Pred niekoľkými dňami sa v obci Malinovo (okres Senec) konal Rodinný deň s Petrom Saganom, na ktorý prišli stovky milovníkov cyklistiky. S obľúbeným cyklistom sa mohli odfotiť a rozdával aj autogramy. „O pol piatej mali fanúšikovia cyklistiky jedinečnú príležitosť absolvovať cyklistickú jazdu s Petrom Saganom. Trasa viedla z Malinova do Tomášova a späť, čo poskytlo účastníkom nezabudnuteľný športový zážitok,“ informuje Bratislavský samosprávny kraj.

Hra s kamarátmi

Ako píše sportovy.cas.sk, počas akcie prišla reč aj na Petrovho 6-ročného syna Marlona.

Sám cyklista prezradil, že syna do športu tlačiť nemusí. „Stačí mu dať priestor na to, aby išiel von, a on si už nájde svoje hry i s ostatnými kamarátmi,“ prezradil.

Radšej má iný šport

Vyrastie nám z Marlona nová cyklistická hviezda? Hoci bicykel miluje, zatiaľ to tak nevyzerá.

„Marlon začal bicyklovať bez pomocných koliesok, keď mal tri roky alebo dokonca dva a pol. Teraz chodí na futbal aj na tenis, no a musím priznať, že najviac ho baví zatiaľ futbal. Na bicykli chodí akurát tak do školy,“ povedal so smiechom trojnásobný majster sveta.

Odkaz všetkým rodičom

„Podľa mňa je to dnes skôr na rodičoch, ako k pohybu pristupujú, nezáleží to až tak na dieťati. Dieťa si vyberie jednoduchšiu cestu, najmä ak ho viac baví pozerať rozprávky či hrať hry. Ale keď za ním stojí rodič a venuje sa mu, tak môžu mať všetci pohybu dosť, chodiť do prírody a tak. Myslím si teda, že je to sčasti aj akýsi údel tejto doby, dá sa však tomu vyhnúť a pracovať na tom, aby deti športovali,“ uzavrel sedemnásobný držiteľ zeleného dresu.

Zdroj: Dnes24.sk