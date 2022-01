Zdroj: TASR/Oliver Ondráš Budeme nakupovať u susedov?! Kollár nevie, z čoho financovať nižšiu DPH na potraviny O rastúcich cenách potravín je podľa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) potrebné diskutovať. 30. január 2022 ELA Politika

Kollár to povedal v nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 s tým, že o tom budú v koalícii rokovať. Otázne podľa neho je, odkiaľ na prípadné opatrenia zobrať peniaze a či obchodníci skutočne ceny vybraných produktov znížia.

Hrozí nákupní turistika?

Ak by sa DPH na vybrané potraviny znížila na päť percent, v štátnom rozpočte by to podľa šéfa parlamentu spravilo „dieru“ 100 až 150 miliónov eur.

Kollár však poukázal, že opatrenia už prijali Poliaci i Maďari a zrejme dôjde k nákupnej turistike Slovákov do týchto krajín. „Keď neurobíme nič, tak diera v rozpočte bude tak či tak, pretože ľudia nebudú nakupovať na Slovensku, ale v zahraničí,“ povedal Kollár.

Priznal však, že nevie, z akého sektora by sa na zníženie DPH na vybrané potraviny zobrali peniaze.

Pochybnosti má aj v tom, či obchodníci aj po znížení DPH skutočne upravia ceny nadol. „Doplatili by na to producenti potravín, spotrebitelia a opäť by zarobili reťazce,“ podotkol s tým, že chce o riešení situácie v koalícii rokovať.

Dvojité ceny

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) skritizoval vládu za neriešenie tohto problému, hoci bola od jesene 2021 upozorňovaná na príchod vlny zdržovania.

„Je koniec januára a nie je žiadne riešenie,“ poznamenal s tým, že vláda má k dispozícii 200 miliónov eur, ktoré môže na to použiť. To, aby po znížení DPH došlo aj k reálnemu zníženiu cien, by sa podľa Blanára dosiahlo zavedením „dvojitých cien“.

„Obchodníci by uviedli cenu pred, ale aj po znížení a každý by si mohol vypočítať, ako sa cena znížila,“ vysvetlil s tým, že by dodržiavanie nariadenia kontrolovala aj obchodná inšpekcia.

Okolité štáty znižujú

Daňové úľavy na potraviny prijaté okolitými krajinami by slovenská vláda nemala podceniť. Uviedla to Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) v reakcii na aktuálnu diskusiu okolo rastúcich cien potravín a opatrení, ktoré by mal štát prijať.

Pripomenula, že v Poľsku znižuje vláda od 1. februára 2022 daň z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny na nulu a zlacňuje aj pohonné látky, čo prehĺbi nákupnú turistiku Slovákov.

Negatívny dosah na slovenských spotrebiteľov, maloobchod a výrobcov potravín si podľa nej vyžaduje včasnú a razantnú reakciu.

Upozornila, že až polovica obyvateľov Slovenska žije v oblastiach do 100 km od najbližších hraníc, preto citlivo reaguje na cenové pohyby hlavných položiek spotrebiteľské­ho koša.

Nákupná turistika

Po prijatí cenových opatrení v Maďarsku alebo v Poľsku, kde štát znižuje DPH na potraviny na nulu a citeľne zlacňuje pohonné látky, možno podľa nej očakávať, že nemalá časť obyvateľov Slovenska bude praktizovať veľké týždenné nákupy v Poľsku.

Môžu pri nich dosiahnuť dvojitú úsporu, ak spravia veľký nákup potravín a navyše natankujú s daňovým zvýhodnením. Podobne treba očakávať, že nákup surovín z lacnejšieho zdroja v zahraničí uprednostnia mnohé gastro zariadenia. To však bude podľa Venhartovej znamenať vážne negatívne dosahy na miestny maloobchod a výrobcov potravín na Slovensku.

PKS podľa nej dlhodobo upozorňuje, že Slovensko má jednu z najvyšších sadzieb DPH na potraviny v EÚ.

Znížená DPH by sa mala uplatniť na podstatne širší okruh potravín, keďže momentálne zahŕňa len mäso, niekoľko druhov mliečnych výrobkov, čerstvý chlieb, rožky, ovocné a zeleninové šťavy a niektoré druhy ovocia a zeleniny.

„Vláda SR by nemala podceniť dopad opatrení prijatých okolitými krajinami na slovenských spotrebiteľov, maloobchod a výrobcov potravín. Potravinárska komora Slovenska podporuje zníženie sadzby DPH na potraviny, nakoľko je jednou z najvyšších v rámci Európskej únie. Aby však spotrebiteľ toto opatrenie skutočne pocítil, zníženie sadzby nemôže byť iba kozmetické a zároveň je potrebné aplikovať ho na širší okruh potravín. Rovnako bude treba dohliadnuť, aby cenové zvýhodnenie z nižšej DPH neabsorboval nakoniec obchod, ale aby sa pretavilo do ceny pre konečného spotrebiteľa,“ uviedol prezident komory Daniel Poturnay.

