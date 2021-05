Zdroj: TASR Budú mať tatranské lesy nového správcu? Do parlamentu prichádza NOVÝ návrh Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) by mali prejsť pod správu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. 24. máj 2021 Regióny

Zdroj: TASR

Na presun poukazuje mimoparlamentná strana Spolu, ktorá pripravila návrh novely zákona prinášajúci túto zmenu. Návrh legislatívy predloží do parlamentu nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár, ktorý pôsobí v Spolu.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR práve v pondelok informovalo o zámere preniesť správy štátnych lesov v národných parkoch pod ochranárov.

Národné parky na Slovensku podľa strany nefungujú správne, príčinou je správa územia. V rámci TANAP-u spravujú štátne pozemky štátne lesy, čím sa môžu len ťažko dosiahnuť ciele ochrany prírody.

„TANAP stále nemá zonáciu, trpia miestni ľudia, regionálny rozvoj a trpí aj ochrana prírody. Štátne lesy TANAP-u je potrebné zlúčiť so štátnou ochranou prírody, správou TANAP-u a presunúť to pod ministerstvo životného prostredia,“ pripomenul na pondelkovej tlačovej konferencii podpredseda Spolu Erik Baláž.

V programovom vyhlásení

Dodal, že tieto ciele má vláda aj vo svojom programovom vyhlásení, kde uvádza, že zabezpečí jednotnú správu chránených území. Kollár informoval, že novela zákona by sa mohla prerokovať na júnovej schôdzi parlamentu.

Envirorezort už avizoval, že štátne lesy v národných parkoch v najprísnejších chránených územiach by mali spravovať ochranári.

Urýchliť by sa tak mala ich zonácia. Presun by sa mal týkať území v 3., 4. a 5. stupni ochrany. Transformáciu zabezpečí novela zákona o ochrane prírody, ktorú MŽP SR posunulo do legislatívneho procesu.

Rezort pripomenul, že na Slovensku momentálne vykonávajú správu lesov rôzne podnikateľské subjekty a viaceré štátne inštitúcie. Od transformácie národných parkov si envirorezort sľubuje zlepšenie ochrany, rast mäkkého turizmu a pracovných miest v službách.

