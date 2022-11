Zdroj: Dnes24.sk Bystrica roztočila párty v retro štýle! Tisíce ľudí si užili MEGA SHOW 90. rokov, VIDEO Hudobná megashow na strednom Slovensku, aká tu ešte nebola! Zrekonštruovaná multifunkčná TIPSPORT ARÉNA v Banskej Bystrici sa stala dejiskom veľkej hudobnej show! 6. november 2022 ELA Magazín

Tanečné megahity

Keď sa v roku 1996 objavila v éteri skladba Coco Jumbo, pobláznila celú Európu. Trio Mr. President patrilo k najobľúbenejším popovým skupinám, no po čase sa rozpadlo. Hudobná legenda v Bystrici zaspievala aj I Give You Me Heart.

Keď sa povie eurodance, tak je to nepochybne Fun Factory! Nemecká eurotanečná skupina s hip hop prvkami, ktorá vznikla v roku 1992, priviedla do varu hitmi Take Your Chance, Celebration, I Wanna Be With You.

Králi eurodance

Medzi šesticou TOP kapiel rokov minulých bol aj trinidadsko-nemecký spevák Haddaway. Slávnym sa stal predovšetkým pre jeho hit What Is Love, ktorý bol úspešný hlavne v Európe a Severnej Amerike.

Je to jedna z najznámejších eurodance skladieb na svete a tiež je 62. najpredáva­nejším singlom.

Jeho ďalšie hity ako Life, I Miss You, Rock My Heart, Fly Away sa umiestnili v prvej desiatke v rebríčkoch a nemohli chýbať ani bystrickom pódiu!

Twenty 4 Seven je holandská Eurodance skupina, ktorú v roku 1989 založili holandský producent Ruud van Rijen a americký rapper a producent Tony Dawson-Harrison. Projekt je v Európe známy najmä vďaka úspešným singlom I Can't Stand It, „Are You Dreaming?, Slave to the Music, Is It Love a Take Me Away.

Nádherná tanečná pieseň z 90. rokov, ktorá aj dnes hrá často zo slovenského éteru a nechýba na svadbách či diskotékach, je nepochybne Rhythm Of The Night od speváčky Corona. Bol to doposiaľ najväčší hit, no návštevníci tancovali aj na nemenej známy song Baby Baby a Try Me Out.

Niekoľkohodinová show!

Publikum pod pódiom roztancovali a bodkou na záver boli megahity ako Thunder, Stay Another Day od East 17. Chlapčenská skupina bola začiatkom 90. rokov jednou z najúspešnejších popovo – tanečne orientovaných teenegerských kapiel vo Veľkej Británii.

Počas celého koncertu svetla nezhasli a hudba nestíchla! O zábavu medzi vystúpeniami interpretov v retro štýle sa celý čas staral moderátor z rádio Vlna – Martin „Chyno“ Chynoranský a DJ Martin.

Tipsport aréna ukázala, že je naozaj multifunkčná a namiesto hokeja zažili tisícky návštevníkov nostalgickú cestu v stroji času späť do dekády 90. rokov, ktorá nám dala tie najväčšie tanečné hity všetkých čias!

Kto zažil éru, keď sme obľúbených spevákov a speváčky nesledovali na sociálnych sieťach či hudobných platformách, ale si ich poctivo zbierali na plagátoch a lepili na steny, si v sobotu 5. novembra prišiel v Banskej Bystrici na svoje!

Hity z magnetofónových kaziet

Na stredné Slovensko si to namierili nezabudnuteľné popové hviezdy, ktorých hudobné hity sme mali na magnetofónových kazetách, počúvali z walkmanov či ich našli na nálepkách v žuvačkách.

Mnohé neodmysliteľné hity spoznáva na diskotékach aj súčasná generácia a tzv. „kolotočárske vypaľovačky“, ako sa im často hovorí, sú takpovediac nesmrteľné! A že je to tak, bolo vidieť aj medzi návštevníkmi! Medzi 4500 fanúšikmi, ktorí si koncert nenechali ujsť, boli zastúpené všetky vekové kategórie. Prišli aj šesťdesiatnici i -násťroční zo všetkých kútov Slovenska.

Na GRAND OPENING Tipsport arény naživo vystúpili legendy 90. rokov: , Mr. President, Fun Factory, Haddaway, Twenty 4 Seven, Corona a East 17.

Aj keď si na prvé skladby museli fanúšikovia počkať 1,5 hodiny od príchodu, oplatilo sa čakať a do neskorej polnoci bolo o náladu postarané.

„Pre mňa je hudba 90. rokov tá naj! Sú to rytmicky také skladby, ktoré sa so súčasnou tvorbou nedajú porovnať. Je to to niečo, čo vás zdvihne zo stoličky, keď sa nudíte na svadbe a diskotéke, alebo dupnete na plyn v aute. Hity interpretov, ktorých sa takto podarilo dostať na jedno pódium, sú naozaj tie, pri ktorých vám nabehne spomienka na 90. roky a mladosť, ak ste ich zažili. Pre mňa to bol obrovský hudobný a emočný zážitok. Úžasné bolo to, že všetci interpreti boli kontaktní s publikom a neváhali k ním zísť dole, aby sa mohli s nimi ľudia odfotiť,“ povedala nám 23-ročná Alexandra, ktorá na koncert prišla z Trebišova.

