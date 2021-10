Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Bývalého premiéra znovu strážia OCHRANKÁRI: Hrozí Matovičovi nebezpečenstvo? Súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO) tentoraz o služby osobných strážcov nestál, ale boli mu pridelení. 8. október 2021 han Politika

8. október 2021 han Politika Bývalého premiéra znovu strážia OCHRANKÁRI: Hrozí Matovičovi nebezpečenstvo? Súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO) tentoraz o služby osobných strážcov nestál, ale boli mu pridelení.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Keď zastával funkciu premiéra, mal Igor Matovič ochrankárov neustále vo svojom okolí. Zmenilo sa to až potom, keď ho nahradil Eduard Heger a on prešiel do rezortu financií.

Má ich v pätách

Ako informuje týždenník Plus 7 dní na svojom webe, Matovič má zase ochrankárov v pätách. „Presvedčili sme sa o tom dnes (8.10.) ráno v Trnave, keď expremiéra osobní strážcovia vyprevádzali z domu, kde býva a odfrčali spolu v štátnej limuzíne,“ píše sa na plus7dni.pluska.sk.

Po tom, čo Matovič dorazil do parlamentu, zúčastnil sa na tlačovej konferencii, kde prišla otázka aj na túto tému. „Neriešim to, len sa dozviem, že od ďalšieho dňa mám pridelenú ochranku. Kedysi som zvykol protestovať, teraz sa tým už nezaoberám,“ uviedol Igor Matovič na tlačovke, čo priniesol aj portál dennikn.sk.

Nevie prečo

Bývalý premiér tak nevie, podľa čoho postupoval Úrad na ochranu ústavných činiteľov, keď mu pridelil ochranku. Pri takýchto rozhodnutiach máva však posledné slovo minister vnútra, ktorým je Roman Mikulec. Či boli na adresu Igora Matoviča hlásené nejaké vyhrážky, tak nateraz zostáva tajomstvom.

Zvýšenú ochranu však líder OĽANO mal ešte tri mesiace (90 dní, pozn. red.) po tom, čo skončil vo funkcii premiéra. Následne mu to o ďalší mesiac predĺžil práve Mikulec. Vtedy to odôvodnil tak, že boli voči jeho osobe pretrvávajúce bezpečnostné riziká a aj možné ohrozenie zdravia a života.

FOTO: ilustračné

