17. august 2020 MI Zo Slovenska Čaká nás ďalšie sčítanie obyvateľstva, bude však iné. Čo bude štát zisťovať?

Nielen vek, národnosť či počet detí, ale aj to, akým spôsobom chodíte do práce a ako často - to všetko budete už o pár mesiacov zadávať do elektronického formulára na sčítanie obyvateľstva.

Zdroj: TASR/František Iván

Sčítanie obyvateľstva sa na Slovensku naposledy uskutočnilo v roku 2011 a bol to malý sviatok všetkých konšpirátorov. Po internete sa šírili fámy, že dotazníky nie sú anonymné a štát týmto spôsobom získava citlivé údaje o svojich občanoch. Tentokrát má byť všetko inak. Samotný proces sa spustí 15. februára a potrvá do konca marca 2021.

Sčítanie po novom

V roku 2021 sa obyvatelia Slovenska budú sčítavať už len elektronicky, teda prostredníctvom formulára na internetovej stránke www.scitanie.sk. Ak s tým niekto bude mať problém, alebo nemá doma počítač s internetom, môže využiť služby sčítacích asistentov.

Štatistici sľubujú, že zisťovať budú len údaje, ktoré nie sú v iných databázach a hlavne všetko by nemalo trvať viac ako dvadsať minút.

Kým naposledy mal rozsiahly formulár až 35 otázok, v roku 2021 ich bude podstatne menej. Dva vzory formulárov opatrenia Štatistického úradu SR obsahujú 13 a 22 otázok.

A čo bude štát zaujímať? Okrem klasických údajov ako je vek, pohlavie, rodinný stav, počet detí, miesto bydliska, ekonomická aktivita, či vzdelanie, to bude aj niekoľko zaujímavostí:

Koľko nehnuteľností vlastníte a v ktorých aj reálne bývate, ako často chodíte fyzicky do práce a ako sa tam presúvate (peši, autom, MHD, bicyklom…) Podľa toho sa potom môže plánovať nová dopravná infraštrukúra, cyklochodníky a podobne.

V prípade národnosti stále zostáva voľná aj kolónka “iná”, ktorú naposledy radi využívali recesisti. Vpisovali tam národnosť eskimácku, či siuxskú a podobne.

Dunajská Lužná je prvá

Popri obyvateľoch sa sčítavajú aj domy a byty a tento proces sa začal už 1. júna. Obec Dunajská Lužná neďaleko Bratislavy už má spočítaných takmer 99% nehnuteľností. Jej starosta Štefan Jurčík vysvetľuje, prečo je to pre nich dôležité:

“Vďaka sčítaniu domov a bytov už teraz vieme, že máme v obci približne o 3 000 obyvateľov viac, ako uvádza trvalý pobyt,” uvádza Jurčík pre portál scitanie.sk. Obec tak vďaka získaným údajom bude môcť lepšie plánovať budovanie novej dopravnej infraštruktúry.

Sčítavanie bytov a domov ľudí vôbec nezaťaží, pretože je plne v réžii obcí a miest. Pre samosprávu sú všetky údaje zo sčítania obyvateľstva kľúčové, pretože sa od nich odvíja aj výpočet ich podielových daní.

Napríklad v Bratislave sa v roku 2011 odmietlo sčítať podľa rôznych odhadov takmer 90 tisíc ľudí. Vedenie hlavného mesta sa následne sťažovalo, že kvôli tomu prichádzalo ročne o desať miliónov eur na podielových daniach.

Zdroj: Dnes24.sk