Matovič aj Kollár oslavovali: Jeden vyznal lásku, druhého obsypali konfetami! FOTO

Premiér Igor Matovič a predseda parlamentu Boris Kollár mali dôvod na zábavu. Obidvaja si pripomenuli výročia vo svojich súkromných životoch.

Politickí lídri vládnucich strán si vyhodili z kopýtka. Igor Matovič (OĽANO) si pripomenul výročie svadby a Boris Kollár (SME RODINA) zase svoje narodeniny.

Potešil manželku

Súčasný predseda vlády je ženatý s manželkou Pavlínou, ktorá je po jeho boku už 21 rokov. Práve deň, kedy si povedali „áno“, zavesil Matovič na sociálnu sieť vyznanie lásky a pridal aj fotografiu, na ktorej je v milej póze zo svojou „polovičkou“. Keďže je známy vrúcnym vzťahom k písanou príspevkov, takto znel tento na jeho Instagrame: „Aktuálne z malej oslavy 21. výročia pamätného dňa, keď si ma táto žienka na krk zavesila… Určite tisíckrát obanovala… A ja som bol rovnako tisíckrát nesmierne rád, že mi opätovne odpustila.“

Milé prekvapenie

Aj predseda NR SR mal deň, ktorý v jeho živote znamená veľa. Samozrejme, že sú to narodeniny. Tie Boris Kollár oslavuje 14. augusta, no a tento rok to bolo po 55-krát. K tomuto jubileu mu pripravili kolegovia menšie prekvapenie ako z filmov. Hneď ako vstúpil do miestnosti, zaznel potlesk a zasypali ho trblietavé konfety. „Drahí priatelia zo srdca vám chcem veľmi pekne poďakovať za vaše blahoželania. Veľmi si to vážim,“ napísal Kollár na svoj Facebook.

Na ďalší deň v práci

Zdá sa, že obidvaja politickí lídri to s oslavami neprehnali, pretože v sobotu už boli v práci. Zúčastnili sa na Stretnutí generácií pri príležitosti 75. výročia vypálenia obce Kalište. Položením vencov si uctil obete tragických udalostí, ktoré sa tu odohrali v marci roku 1945. Po oficiálnej časti si k pamätníku zašiel Boris Kollár aj súkromne. Teraz však bez obleku, ale v športovom outfite a na bicykli.

