Čakajú nás na dušičky nové obmedzenia? Sulík prehovoril o núdzovom stave

Zatvorenie okresov počas veľkonočných sviatkov podľa Richarda Sulíka nebolo šťastné. Reč bola aj o zneužití núdzovéo stavu či helikoptérových peniazoch.

Hoci vláda od začiatku októbra vyhlásila 45-dňový núdzový stav na celom území Slovenska, obmedzenia počas Sviatku všetkých svätých nikto neplánuje. Zatváranie okresov na jar nebolo šťastné riešenie. Povedal to v nedeľu v relácii televízie TA3 V politike minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Na možné obmedzenia ľudí a aj na ďalšie dôsledky vyplývajúce z vyhlásenia núdzového stavu upozornil podpredseda NRSR Peter Pellegrini (nezaradený).

Obchody zostanú otvorené

„Na rovinu priznám, zavretie okresov nebolo šťastné, ale na druhú stranu ani zavretie obchodov nebolo šťastné,“ zdôraznil Sulík.

Možné zneužitie núdzového stavu vylúčil. „Po prvé sme to dali na 45 dní a nie na 90, po druhé sa oveľa opatrnejšie teraz narába s tým, čo bude uzavreté a čo nie,“ povedal Sulík. Koaličná rada ani vláda podľa ministra nerokovali o tom, že by mali opäť zatvoriť obchody. „Ukázalo sa to ako škodlivé,“ povedal Sulík. Hoci zákon o hospodárskej mobilizácii dáva možnosť obmedziť slobodu ľudí, Sulík tvrdil, že vláda je veľmi opatrná pri tom, kde by mala niečo obmedziť.

Za menší prešľap do basy?

Pellegrini oponoval, že vláda môže niečo deklarovať, no napríklad trestné sadzby sú počas núdzového stavu v zmysle zákona prísnejšie. „Dnes niekto neúmyselne urobí niečo, za čo by inak dostal podmienečný trest, vzhľadom na to, že od prvého je výnimočný stav, pôjde natvrdo do basy, pretože sudcovia nemajú inú možnosť,“ povedal Pellegrini.

Podpredseda NRSR kritizoval vládu aj za to, že neposilnila kapacity Úradu verejného zdravotníctva. Najvážnejšie podľa neho je, že kabinet Igora Matoviča (OĽANO) ešte nestihol pomôcť niektorým sektorom, ako sú napríklad umelci, cestový ruch či športovci. Sulík oponoval, že už beží preplácanie nájmov pre podnikateľov, ktorí mali na jar z rozhodnutia štátu zatvorené prevádzky, pomoc už je schválená pre podnikateľov v nepravidelnej autobusovej doprave a rezort hospodárstva v súčasnosti rieši zamestnancov v kreatívnom priemysle.

Antigénové testy

Podľa Sulíka nie je posilnenie počtu pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva jediné riešenie rastúcej pandémie a dôležitá je aj osveta obyvateľov. Situáciu by podľa neho mali zlepšiť antigénové testy, ktoré v súčasnosti nakupuje Správa štátnych hmotných rezerv. Podľa Pellegriniho je osveta naozaj dôležitá, no stratil sa podľa neho konsenzus medzi vládou a občanmi a ľudia vláde prestali dôverovať.

Sulík sa s Pellegrinim nezhodol ani na podpore ekonomiky. Zatiaľ čo Pellegrini tvrdil, že pomoc bola nedostatočná a ani sa neblíži k pôvodne deklarovaným zámerom vlády, Sulík obhajoval cielenú pomoc jednotlivým skupinám namiesto plošného rozhadzovania peňazí. „To takto nemôže dlhodobo fungovať,“ spochybnil Sulík plošnú podporu ekonomiky. „Som proti tomu,“ dodal. Vo výške pomoci sa podľa Sulíka dá nájsť správna miera. Podstatná je podľa neho podpora ekonomiky tak, aby mali ľudia aj v budúcnosti dobre platenú prácu.

