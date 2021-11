Foto: Veronika Ondo Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk Celé mesto aj okolie Košíc má byť v čiernej farbe! Vianoce a Silvester sa môžu zmeniť Košice budú od pondelka čierne, mesto rozbieha od utorka mobilné očkovanie. Pozrite, ako motivuje primátor aj starosta staromestskej časti. 9. november 2021 VOCH Regióny

Zhoršujúca sa epidemiologická situácia spolu s neustále pribúdajúcim počtom ochorení na nový koronavírus spôsobila zmenu zafarbenia metropoly východu v Covid automate.

„Kým ešte v lete boli všetky košické okresy zelené, od nasledujúceho týždňa bude celé mesto aj okolie v čiernej farbe,“ priniesol informáciu Magistrát mesta Košice.

Mobilné očkovanie

Najúčinnejšou formou ochrany pre ochorením Covid-19 je okrem dodržiavania preventívnych opatrení aj očkovanie. Mesto Košice v spolupráci s KSK vychádza od utorka 9. novembra až do soboty 13. novembra v ústrety všetkým, ktorí si doteraz na to nenašli čas.

Na piatich frekventovaných miestach v mestských častiach Západ, Staré mesto a Sever sa vždy na tri hodiny denne zastavia Mobilné očkovacie jednotky.

Rozhovory s odborníkmi

Okrem možnosti nechať sa zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 budú vždy k dispozícii aj odborníci, ktorí zodpovedia na všetky otázky verejnosti. ,,Takisto bude všade možné aj diskutovať s epidemiológmi o očkovaní, imunite a prevencii pred ochorením. Očkovanie bude prebiehať jednodávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson) alebo vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech,“ informovalo náš spravodajský portál DNES 24 mesto Košice.

Podľa košického primátora dokážeme očkovaním pomôcť nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, keďže s každým zaočkovaným Košičanom sa zvyšuje kolektívna imunita v metropole východu.

Pripomenul, že na to, aby sa mesto mohlo vrátiť v najbližších týždňoch mimo čiernu farbu, bolo by potrebné presvedčiť ešte niečo vyše tisícky ľudí nad 50 rokov, aby sa nechali zaočkovať. Ideálnu príležitosť na to vidí už tento týždeň.

