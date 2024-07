9. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Češka prežila dovolenku ako z HORORU: Zasiahol ich HURIKÁN, dvere jej ODSEKLI prsty! Tak toto nechce zažiť nikto. Mama troch detí a jej manžel prežili hororovú dovolenku, počas ktorej prišla o tri prsty.

Mama troch detí Tereza si spolu s manželom Michalom užívala vytúženú dovolenku v Mexiku. Oblasť, v ktorej sa nachádzajú, však zasiahol silný hurikán Beryl. Na prípad upozornil server tn.cz. Mladá mamička sa o všetkom rozhovorila na sociálnej sieti.

Rozhodla sa natočiť video, nakoľko sa ich priatelia pýtali, prečo sa neozývajú a či sú v poriadku. „Aktuálne teda v poriadku nie sme. Vedenie hotela nejako neriešilo hurikán. Asi neočakávali, že to bude také silné, alebo že by z toho mohol byť nejaký pr_er,“ začala svoje rozprávanie Tereza.

Zasiahol ich hurikán

Ubytovaní boli na treťom poschodí a ich izba mala kompletne presklenú jednu celú stenu. Nadránom, keď hurikán začal silnieť, si všimli, že na izbe praskajú okná.

„Po celej noci, kedy sme vôbec nespali a boli sme stále v strehu, či sa náhodou niečo nestane, tak už ma chytila panika. Hovorím, pozri, to okno sa rozbije. Pred balkónom sa zlomila palma, už to nie je sranda a vonku lieta strašne veľa vecí. Nemôžeme tu zostať. Nad nami je strecha a celý hotel je taký "paprndeklový“. Keď človek zaklopal na stenu, dalo sa poznať, že to nie je panelové ako u nás," opisuje Tereza, ktorá sa teda postavila, že pôjdu radšej do susednej izby k Čechom, ktorých spoznali počas dovolenky.

Prsty privreté do dverí

„Čakala som na manžela pri dverách, ale než za mnou dobehol, tak sa balkónové okno rozletelo na milión kusov črepov, lietali tam tyče, rám okna a mňa v tej chvíli nenapadlo nič iné, než tie dvere otvoriť . Lenže tým, že ma prekvapili, aké boli ťažké, keď fúkal ten vietor, tak som ich chytila ​​aj zhora, nielen za kľučku, a než sa na mňa Míša otočil, aby mi pomohol, tak mi tie dvere ruku pricvakli,“ opisuje s plačom chvíle hrôzy.

Hororové zistenie

Ruka jej ostala zakliesnená medzi rámom dverí a samotnými dverami. "Kričali sme o pomoc, ale tým, že personál celého hotela sa niekde schoval, tak tam s nami nikto nebol. Nikto z personálu, kto by nám mohol pomôcť, u nás na poschodí nebol. Míša sa dvere snažil otvoriť a dostať ich späť. Nakoniec sa mu to podarilo a v tom momente sme zistili, že mám do polovice amputované dva prsty. Tretí prst sme ani nevideli a všade tiekla krv, dodáva.

Keď kamaráti z vedľajšej izby uvideli jej zranenia, utekali na prízemie po pomoc. Tam našli ukrytý personál. „Jediné čo, tak zavolali plavčíka, ktorý mi tú ruku zaviazal, aby zastavil krvácanie, alebo aspoň sa o to pokúsil, a tým to haslo,“ vraví ubolená Češka, podľa ktorej slov musela tri hodiny čakať, kým sa počasie upokojí a bude pre ňu môcť prísť sanitka.

Hodiny utrpenia

Kým čakala na sanitku, hodiny v bolestiach ležala na posteli: „Z ruky mi trčali kosti. Bez analgetík, bez ničoho. Povedali mi, že nič nemajú. Že nemajú vôbec nič na bolesť.“

Keď ju konečne zobrala sanitka do nemocnice, jej trápenie sa neskončilo. Vraví, že v nemocnici čakala ďalšie tri hodiny a zamestnancov iba zaujímalo, aby manžel zaplatil 50-tisíc dolárov za prevoz a plánovanú operáciu. „Nedostala som ani blbý ibalgin na bolesť,“ hnevá sa Tereza.

Cez poisťovňu sa im napokon podarilo vybaviť, že budú musieť zaplatiť „len“ 1 600 dolárov. Keď peniaze uhradili, v nemocnici sa o pacientku začali starať. Neskôr sa im podarilo vybaviť, aby ju previezli do inej nemocnice. Tam ju po ďalších dvoch hodinách konečne operovali.

Kým sa od úrazu dostala „pod skalpel“ v bolestiach musela pretrpieť dlhé hodiny. „Prišla som o tri prsty, tie mi jednoducho už nikto nevráti. Míša dokonca jeden ten prst našiel, snažil sa ho uschovať, aby mi ho mohli našiť späť, lenže po nejakých 12 hodinách ten prst už nenašiješ,“ plače nešťastná žena.

Pár aktuálne nevie, dokedy bude v nemocnici a ako sa vôbec dostane späť domov. Pôvodne už mali odlietať, no stále sú v nemocnici a ich osobné veci ostali v zničenej hotelovej izbe.

