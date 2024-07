8. júl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia S nafukovačkami sa vybrali na ROZBÚRENÉ more! Dovolenkárov v Chorvátsku ratovali záchranári Nezodpovední dovolenkári prežili skutočný horor. Na nafukovačkách ich odnieslo rozbúrené more.

Letná sezóna ešte len odštartovala a z Chorvátska už prichádzajú správy o dovolenkároch, ktorí sa dostali do problémov.

Odplavilo ich na rozbúrené more

Ako najnovšie informoval server Dnevnik.hr, pomoc potrebovali českí a poľskí turisti.

Počas nepriaznivého počasia sa nafukovačke rozhodli okúpať v mori. To však robiť nemali. Silný vietor a vlny ich odviali z Pakoštanu až k ostrovu Pašman.

Dovolenkári si podľa tamojších úradov pravdepodobne neuvedomili, akú silu má more v nepriaznivom počasí.

Na pomoc im museli vyraziť záchranári na člne. Teraz pravdepodobne budú musieť uhradiť náklady na záchrannú operáciu. Ich peňaženky to bude stáť 700 eur.

„Keď sa spamätali, pravdepodobne pokračovali v nebezpečnom športovaní. Sledovanie predpovede počasia môže znamenať veľa. Keď vidíte, že fúka, nechoďte do mora a v konečnom dôsledku to bude znamenať pokojný deň pre všetkých,“ povedal zadarský prístavný kapitán Alen Rukavina.

Ďalšie problémy

Problémy nastali aj na ostrove Lastovo. Plachetnica s 11 Poliakmi, medzi ktorými boli aj deti, narazila na plytčinu. Záchranári potvrdili, že operácia bola náročná, no všetci napokon vyviazli bez zranení.

Počas búrky sa na more vybralo aj päť maďarských kajakárov. Aj ich museli z rozbúreného mora zachraňovať. „Všetci si myslia, že sú námorníci. Voláme ich víkendoví kapitáni. Sú to ľudia, ktorí si vopred zaplatia za loď a na more vyplávajú bez ohľadu na počasie. V týchto prípadoch sa stáva najviac nehôd. Dokonca pri sebe často ani nemajú mobil a nemôžu si tak zavolať pomoc,“ prezradil Damian Dundović z Národného centra pre koordináciu pátrania a záchrany na mori.

Do problémov sa často dostanú aj turisti, ktorí sa vyberú na túru bez potrebného vybavenia a v nevhodnej obuvi. Nie sú tak výnimkou ani časté nočné pátracie akcie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk