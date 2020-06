5. jún 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Cez "čiaru" bez problémov? OTESTOVALI sme hranice medzi Slovenskom a Českom! VIDEO

Kontrola? Ale kdeže! Od piatka rána platí normálny prejazd hraníc. My sme si v redakcii vyskúšali cestu z Bratislavy do Břeclavi a späť.

Pandémia koronavírusu je, zdá sa, na ústupe, preto Slovensko otvorilo štátne hranice s Českom, Maďarskom a Rakúskom.

Od rána ôsmej

Stalo sa tak dnes 8.00 h a platí to pre občanov týchto krajín, a samozrejme, aj Slovákov. Oznámil to v piatok ráno na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Medveďov – Vámosszabadi predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).

Cesta z hlavného mesta

My v redakcii Dnes24.sk sme sa dnes pred obedom rozhodli pozrieť na to, či je to na inej hranici naozaj tak. Vyrazili sme z Bratislavy po diaľnici D2 smerom na Kúty. Odtiaľ sme použili “starú” cestu cez Lanžhot na Břeclav.

Ako to prebiehalo?

Po opustení obce Kúty sme zbadali na odpočívadle odparkovanú hliadku slovenskej polície. Od hraníc to však bolo necelý kilometer. Tesne pred vstupom do Českej republiky nás vítala len tabuľa s logom Európskej únie a informácia o tom, aké rýchlosti platia u našich západných susedov.

Príjazd na stanicu

Po prejdení hranice sme až do pár kilometrov vzdialeného mesta Břeclav, nevideli ani jednu hliadku. Na vlakovej stanici sme si počkali na vlak z Prahy, ktorý mal konečnú práve tam. Od budúceho týždňa však bude pokračovať až do Bratislavy. Z tejto linky vystúpilo približne sto cestujúcich, z ktorých bola väčšina Slovákov.

„Konečne sme sa dočkali rozumného riešenia zo strany kompetentných a od začiatku marca môžem navštíviť svojich blízkych bez toho, aby ma šupli niekam do karantény,“ tešila sa Mirka z Bratislavy, ktorá pracuje v Brne, a dodala: „Som zvedavá ako je to na Slovensku s rúškami, pretože v Brne ich už takmer nevidiet na ľuďoch. Akurát na úradoch či v obchodoch. A to mali včera niekoľko desiatok nových prípadov…“

Cesta naspäť

Po necelej hodinke sme vyrazili naspäť do hlavného mesta po tej istej trase, z čoho sme urobili aj video. Po strážcov zákona ani stopy, či už na slovenskej alebo českej strane. Takže, konečne môžete cestovať kedykoľvek a na koľkokoľvek.

Zdroj: Dnes24.sk

