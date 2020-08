4. august 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Chára je vodca ako ŽIADNY INÝ: Tričkami bojuje proti rasizmu, spoluhráči ho nasledujú!

Hokejisti Bostonu Bruins prišli na zápas NHL proti Philadelphii oblečení v čiernych tričkách s bielymi nápismi, ktorými vyjadrili podporu boju proti rasizmu.

Zdroj: Facebook.com/NHLBruins

Úvodný duel predkola play off „medveďom“ nevyšiel, prehrali 1:4, pred príchodom do Scotiabank Areny v Toronte však na seba týmto spôsobom upútali pozornosť.

Ako prvý bol Zdeno

Slovenský obranca a kapitán tímu Zdeno Chára mal na sebe tričko s nápisom „Eracism“, útočník Patrice Bergeron si obliekol tričko s odkazom „Koniec rasizmu“. Ďalší dvaja ofenzívni lídri Bostonu David Pastrňák a Brad Marchand podporili iniciatívu posolstvom „Počúvaj, uč sa, zmeň.“

Už sú to viac ako dva mesiace

Protesty proti policajnému násiliu voči afroamerickej komunite v USA vypukli po smrti Georgea Floyda v Minneapolise. Ten zomrel v pondelok 25. mája po brutálnom policajnom zásahu. Ako ukázalo video, ktoré sa rozšírilo na internete, policajt Derek Chauvin tlačil kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana. Floyd – zatknutý predtým za priestupok – sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Po jeho násilnej smrti vypukli v Minneapolise, ale aj ďalších amerických mestách, masové protesty, ktoré neskôr prerástli do výtržností. Vznikla aj globálna iniciatíva s názvom „Black Lives Matter“.

