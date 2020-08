3. august 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Staronový šéf Slovana už úraduje: BEZ SERVÍTKY povedal, prečo nechce najväčšiu hviezdu ligy!

Dnes rozbehli prípravu hokejisti bratislavského Slovana, ktorým velí šéfuje opäť Maroš Krajči. V rozhovore pre novinársku obec povedal všetko na rovinu.

Skončil Pro-Hokej, vznikla nová spoločnosť, ktorá bude riadiť Tipsport Ligu. Slovan s tým však nesúhlasí…

„Niežeby sme s generálnym partnerom nesúhlasili, ale vždy si ctil zmluvy a táto je ešte stále v platnosti. Zdá sa nám neférové, aby hneď zanikla zmluva a Pro-Hokej, kde je zmluva s partnerom, ktorý roky kluby podporoval. Logicky to bol dôvod, prečo sme nevstúpili do novej spoločnosti, pretože ak nesúhlasíme so zrušením Pro-Hokeja, nemôžeme vstúpiť do druhej spoločnosti. Verím, že príde k dohode.“

Ku akej?

„Aby bývalý generálny partner našiel spoločnú reč s novým, potom nebude pre Slovan problém vstúpiť do novej akciovej spoločnosti. Chceme byť súčasťou ligy, ale pre nášho nového akcionára je takéto niečo neakceptovateľné.“

Ako to vyzerá so zámorským hviezdnym brankárom Barrym Brustom?

„Jednáme s jeho agentom.“

Takže ho nechcete, prečo?

„Pretože ho poznám. Hľadáme spôsob ako sa dohodnúť a ukončiť kontrakt.“

A čo Jaro Janus?

„Dal jasne najavo, že chce odísť do zahraničia. Tým pádom však jeho pôsobenie u nás padá, pretože je na spadnutie príchod zahraničného brankára, ktorý vlani chytal v KHL. No, a dvoch silných brankárov si nemôžeme dovoliť. Dvojkou bude možno hráč, ktorý pôsobil v zámorských nižších súťažiach. Predsa len, AHL a NHL sa začínajú neskôr.“

Koľko hráčov ešte máte v pláne priviesť do kádra?

„Musí prísť ešte celá lajna, budú to aj zahraniční hráči. Jeden až dvaja obrancovia a musíme doriešiť brankárov.“

Dokedy to treba mať vyriešené?

„Aby bolo mužstvo minimálne mesiac pred štartom súťaže pokope. Lenže, máme viacero hráčov z nižších zámorských súťažiach ako Studenič, Daňo či Durný. Možno by mohli začať u nás, ale majú dvojcestné zmluvy, čiže to musia riešiť najprv so svojim klubom v NHL.“

Aká je teraz komunikácia so zahraničnými hráčmi?

„S niektorými v angličtine, s inými v ruštine (smiech). Ale nie. Samozrejme, že sú nervózni, pretože ich situácia nie je teraz výhodná. Na trhu je množstvo hráčov a domáci hráči ako vo Švédsku a Fínsku, ktorí neodlietajú, ale zostávajú doma. Na trhu tak vládne skutočne nervozita. Je viac hráčov, v pomerne dobrých cenách.“

Majú nižšie požiadavky?

„Áno, ale keď je to dobrý hráč, podpíšete ho. Ale hráči tretej a štvrtej formácie sú nervózni.“

Riziko nakazenia koronavírusom je stále veľké. Neobávate sa, či to vypukne počas sezóny?

„Fakt je ten, že s tým musíme počítať. Všetci, ktorí sú v tíme, absolvovali COVID-19 testy. Lekári hráčov upozorňujú a hovoria, čoho sa musia vyvarovať, každé ráno im merajú teploty. Uvidíme, čo bude, stať sa môže stať hocičo.“

