8. jún 2024 Rastislav Búgel Technológie Chceli by ste Volkswagen Passat za pár eur? Štát ho predáva za EXTRÉMNE výhodnú cenu Ak hľadáte auto, možno ste na správnej adrese. Štát zverejnil výhodnú ponuku na predaj Volkswagen Passat.

Na webe registra ponúkaného majetku štátu ropk.sk sa objavila zaujímavá ponuka. Na predaj je Volkswagen Passat AA Sedan.

Auto za 1 300 eur?

„Uvedený hnuteľný majetok – nemocničné vozidlo – momentálne neslúži a v budúcnosti ani nebude slúžiť správcovi majetku štátu – FNsP Žilina na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním,“ píše sa v ponuke.

Auto bolo vyrobené v roku 2006 a štát ako primeranú cenu uviedol sumu 1 300 eur!

Platná STK, no vysoký nájazd

Auto so striebornou metalízou má 6-stupňovú manuálnu prevodovku a 2-litrový benzínový motor s výkonom 110 kW.

Passat je pojazdný, no má najazdených 392 183 kilometrov. STK a EK je platná ešte pol roka. „Na aute bol vykonávaný pravidelný servis – oleje, filtre, brzdy ako aj rozvody pri 335 000 km a pravidelný servis pred STK – ručná brzda, brzdy, čapy. Na aute je potrebné vykonať servis v podobe zadných stabilizátorov. Predné dvere sa horšie otvárajú, odporúčame zakúpiť nové pneumatiky,“ znie opis auta.

Kto má záujem, mal by sa poponáhľať. Cenové ponuky treba doručiť do 19. júna do 12.00 hodiny. Viac podrobností je na webe registra ropk.sk.

Zdroj: Dnes24.sk