Chystáte sa do Chorvátska? Ani neviete ako a raz-dva vám naparia takéto vysoké POKUTY!

Chorvátsko nezosadila žiadna iná krajina z pozície najobľúbenejšej destinácie Slovákov. Ak si však nechcete domov doniesť okrem spomienok, opálenia či oddychu aj mastnú pokutu, nasledujúce riadky sú určené práve vám.

Pokuta za plavky

Zradiť vás môžu plavky mimo pláže. „Viem o troch ľuďoch. Jeden zaplatil 25 eur, druhý zaplatil 50 eur a ďalší zaplatil tiež okolo 50 eur. Zase bude záležať na tom, kde sa asi človek bude „promenádovať“, ako bude v nich pôsobiť a podobne,“ informoval výkonný riaditeľ Asociácie cestovných kancelárií Českej republiky Michal Veber pre Blesk.

Podľa jeho slov sa môže pokuta vyšplhať na 50 eur. „Potom asi záleží na tom, ako bude komunikovať s políciou, či tam bude určitá forma pokory.“ Ak sa s políciou pohádate „lebo si za to platíte“, nemôžete sa podľa jeho slov čudovať, že to bude rovno vyššia pokuta.

Pozor aj na najmenších členov vašej dovolenky. Aj deti musia mať na pláži vždy oblečené plavky.

„Dnes žiadna krajina na svete veľmi nereflektuje to, že je to malé dieťa, že sa môže kúpať bez plaviek. Na to tiež veľký pozor, pretože sme už dnes trošku iná spoločnosť,“ upozornil Veber.

Pokuta za plavky sa však môže na istom chorvátskom ostrove vyšplhať až na neuveriteľných 500 či 600 eur. Kde si dávať najväčší pozor? A aké ďalšie pokuty vám hrozia? Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk