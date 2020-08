Chcete ísť na obed so Sulíkom? Stačí, ak mu napíšete pár "prkotín"!

Pozdravujem všetkých, ktorí tvoria hodnoty 👋 Na ministerstve hospodárstva aktuálne pripravujeme naše návrhy pre KILEČKO II a boli by sme radi, keby ste nám poslali svoje návrhy na povinnosti, papierovačky, nariadenia či paragrafy, ktoré vám strpčujú život a chceli by ste ich zmeniť či zrušiť. Toho, kto pošle aspoň 25 KONKRÉTNYCH návrhov, ktoré sa dostanú do KILEČKA II, pozývam na obed. 📧 Svoje nápady píšte na jan.oravec@mhsr.sk 💚 Kilečko I: https://www.mhsr.sk/uploads/files/1SJBZ4XH.pdf