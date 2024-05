1. jún 2024 Magazín Lifestyle Letná dovolenka podľa znamenia ZVEROKRUHU: TOTO sú tie najlepšie destinácie! Chcete si na dovolenke poriadne oddýchnuť, zabaviť alebo naučiť sa niečo nové? Skúste si vybrať letnú destináciu podľa cestovateľského horoskopu.

Neviete sa rozhodnúť, kde by ste strávili tohtoročnú letnú dovolenku? Astrológovia zostavili rebríček destinácií na základe vášho znamenia.

BARAN

Barani sú otvorení novým veciam a zároveň prekypujú energiou, vášňou, súťaživosťou a hravosťou. Prvé znamenie zverokruhu by malo stráviť časť leta v brazílskom meste Rio de Janeiro. „Rio ponúka neobmedzenú zábavu, krásne pláže a bohaté kultúrne dedičstvo, ktoré určite uspokojí každú dobrodružnú a zvedavú povahu,“ informuje City Magazine. Predstaviteľ tohto znamenia sa nemusí obávať, že ostane stáť niekde v kúte alebo sa začne nudiť. Rio de Janeiro je mesto, ktoré nespí.

BÝK

Pohodlie, relax, krása a kvalitné jedlo. To je niečo, čomu pôžitkársky Býk nedokáže nikdy odolať. Býk si jednoducho dokáže užívať život plnými dúškami. Tohtoročné leto by mal stráviť na známom gréckom ostrove: „Santorini so svojimi malebnými bielymi domčekmi, modrými kupolami a s nádhernými západmi slnka ponúka perfektnú kulisu pre relaxačnú prestávku.“ Výdatnou bodkou je grécka kuchyňa, stvorená pre maškrtný jazyk každého Býka.

