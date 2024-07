Čierna séria na Tenerife: Turisti MIZNÚ za záhadných okolností! Už 11 prípadov za polroka

19-ročný Brit Jay Slater vyrazil v júni na dovolenku na Tenerife, kde si prišiel s priateľmi vychutnať hudobný festival New Rave Generation. Neskôr sa oddelil, prenajal si ubytovanie a v čase, keď sa mal vrátiť, sa telefonicky spojil s kamarátkou, ktorej povedal, že sa stratil, nemá pri sebe vodu a vybíja sa mu mobil. Kontakt sa prerušil a odvtedy tínedžera niet.

19 year old British teenager, Jay Slater, goes missing in tenerife after deciding to stay with people he had just met on a night out. pic.twitter.com/XCr6dHDIhv