Podnik v dovolenkovom raji čelí KRITIKE: Turistom strhol z účtu 800 eur za dva drinky!

Plážový bar na gréckom ostrove Mykonos sa dostal do takmer všetkých svetových médií. Nemôže však za to výnimočná ponuka kulinárskych zážitkov. Ako píše Independet, dvojica turistov sa v podniku DK Oyster pravdepodobne stala obeťou nechutného podvodu.

Samotný podnik sám seba opisuje ako jedinečné miesto, ktoré vám dopraje „ultimátny luxusný zážitok.“ Ako sa najnovšie ukázalo, luxusnou je pravdepodobne iba suma, ktorú vám strhnú z bankového účtu.

Dvojica Američanov si chcela vychutnať zopár drinkov, oddýchnuť si v tieni a pobrať sa ďalej. „Totálny podvod! Pred odchodom sa uistite, že ste dostali potvrdenie a skontrolujte svoju kreditnú kartu,“ varuje nahnevaná Lori.

Ako spomína, do podniku ich zlákala ponuka bezplatných ležadiel. Objednali si dva nápoje a pri platení sa nestačili čudovať. Jeden za 51 eur!

„Ak toto nebolo dosť šialené, keď sme sa vrátili do Štátov, na účte sme si našli poplatok 876 dolárov (pribl. 810 eur, pozn. redakcie) za dva nápoje!“ opisuje šokujúce prekvapenie.

Američania sa teraz snažia docieliť vrátenie viac ako 700 dolárov so spoločnosťou, ktorej platobnú kartu použili. Tvrdia, že v gréckom podniku nedostali žiadne potvrdenie o sume, ktorú mali zaplatiť.

Už dlhodobo je plážový bar hodnotený prevažne negatívne. Na webe Tripadvisor má takmer 2-tisíc hodnotení návštevníkov, no dosiahol len 2 z piatich možných bodov. Ľudia najlepšie (na dva body z piatich) hodnotia atmosféru. Kvalita jedla, služieb a aj ceny sú hodnotené 1,5 bodom z piatich.

Recenzie na spomínanom webe sú plné negatívnych hodnotení, ktoré sa týkajú hlavne ceny. „120 eur za dva nápoje? Totálna turistická pasca,“ píše jeden z nahnevaných zákazníkov. Spomedzi 52 hodnotených podnikov na ostrove patrí DK Oyster na Tripadvisor posledná 52. priečka.

Všetko zašlo až tak ďaleko, že Tripadvisor vlani na stránku s recenziami podniku pridal bezpečnostné varovanie.

Posledné prípady sťažností na divné praktiky a ceny nie sú jediné. V roku 2019 amerického turistu prekvapil účet za porciu kalmárov a pivá. Zaplatiť mal 836 eur. O tri roky neskôr si matka s dcérou dali porciu krabích nôh a dva mojito drinky. Zaplatiť mali takmer 600 eur a prípad riešili s právnikmi. Vlani v auguste zase partia talianskych turistov ochutnala plody mora, zapila ich štyrmi nápojmi a dostala účet na 700 eur.

