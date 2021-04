Zdroj: TASR/Martin Baumann Cigániková: Prestaňme už testovať! Nájdenie jediného pozitívneho nás stojí tisíce eur Celoplošné testovanie má podľa názoru Cigánikovej svoj význam iba v ohniskách pri oveľa vyšších číslach, v kombinácii s obmedzením pohybu. 13. apríl 2021 Politika

Pre Slovensko by bolo najlepšie, keby upustilo od celoplošného antigénového testovania. Testovať by sa malo len v určitých prípadoch. Myslí si to predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). Poukázala na to, aké náklady si antigénové testovanie vyžaduje a akú mieru pozitivity pritom odhaľuje.

Nákladné testovanie

Koaličná poslankyňa uviedla, že na Slovensku sa počas posledného víkendu vykonalo 909 187 antigé­nových testov, z ktorých bolo 2 644 pozitívnych. „Ak vykonanie jedného testu stojí štát desať eur, minuli sme za tieto dva dni viac ako deväť miliónov eur. Nájdenie jedného jediného pozitívneho človeka nás teda vychádza na 3 438 eur, a to ešte neberieme do úvahy, že pri pozitivite 0,29 percenta testov zásadne vstupujú do hry chybovosť testov a falošná pozitivita,“ zdôraznila.

Za riešenie by považovala to, keby sa pozornosť sústredila na lepšiu starostlivosť o pozitívnych a chorých. Celoplošné testovanie má podľa jej názoru svoj význam iba v ohniskách pri oveľa vyšších číslach, v kombinácii s obmedzením pohybu, alebo vo fabrikách, kde sa pracovne stretáva veľa ľudí.

Rovnako jeho zmysel vidí v prípade ľudí, ktorí majú príznaky či podozrenie ochorenia COVID-19 alebo chcú chrániť svojich blízkych.

Dodala, že ušetrené finančné prostriedky by sa tak mohli vynakladať na záchranu ľudských životov.

