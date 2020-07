Dnes o 18:20 Zo Slovenska Cirkus a divadlo? Borisa Kollára poslanci podržali

Poslanec Erik Tomáš, odídenec zo Smeru, označil celú kauzu okolo Kollára, ako aj jeho odvolávanie, za obyčajný cirkus a divadlo pre verejnosť.

5 Galéria

Reakcia Pellegriniho

AKTUALIZÁCIA 7. júla o 18.20 h: To, že v hlasovaní o odvolaní Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu ho podporilo len 46 poslancov znamená, že je jedným z najslabších šéfov parlamentu. V reakcii to uviedol podpredseda parlamentu Peter Pellegrini. Skupina opozičných poslancov okolo Pellegriniho sa nezúčastnila na hlasovaní, aby nezvyšovala kvórum vzhľadom na to, že poslanci SaS a Za ľudí avizovali, že sa takisto nezúčastnia na voľbe.

Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že podpora 46 poslancov je pre predsedu parlamentu „žalostne málo". Dodal, že je to konečné zametenie kauzy diplomovej práce Kollára pod koberec.

Neúčasť na hlasovaní bola podľa Pellegriniho parlamentnou obštrukciou. „Chceli sme v priamom prenose nasvietiť reflektor na SaS a Za ľudí, ktorí napriek silným rečiam nakoniec stiahli chvost, ako im to odkázal Igor Matovič, a neprišli ani do miestnosti, kde sa hlasuje,„ povedal Pellegrini s tým, že ich účasť na hlasovaní by spôsobila, že by voľba hladko prešla. „Boli by sme len použití na celé toto teatro,“ dodal.

Reakcia Kollára

AKTUALIZÁCIA 7. júla o 18.15 h: Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár podľa vlastných slov návrhom na svoje odvolanie urobil posledný krok, ktorý mohol. Povedal to po vyhlásení výsledkov hlasovania o jeho odvolaní v pléne parlamentu. „Budeme držať ďalej líniu, budeme držať túto koalíciu," deklaroval do budúcna Kollár.

Kollár podotkol, že nechcel byť ako členovia predchádzajúcich vládnych koalícií a bojkotovať prípadné odvolávanie. Odmieta tvrdenia, že by vydieral koaličných partnerom odchodom z koalície a pádom vlády. Počty podľa neho jasne hovoria, že po odchode Sme rodina z koalície by vláda mohla pokračovať s väčšinou v parlamente.

Pripomenul, že partneri ho najskôr vyzvali sa ospravedlniť, čo urobil, následne prišli s ďalšími návrhmi, aby aspoň nepoužíval titul, že potom to pre nich bude uzavreté. Ani to im však podľa jeho slov nestačilo. Dodal, že sa stotožňuje so slovami premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), že niektorí koaliční partneri iné konajú a iné hovoria.

Výsledok hlasovania

AKTUALIZÁCIA 7. júla o 17.05 h: Boris Kollár (Sme rodina) ostáva predsedom Národnej rady (NR) SR. Poslanci ho v utorkovom tajnom hlasovaní neodvolali, výsledky oznámili v pléne po sčítaní hlasov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 76 poslancov, platných bolo 71 hlasov. Za odvolanie bolo päť poslancov, proti bolo 46 a zdržalo sa 20 poslancov. Na Kollárovo odvolanie bola potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda aspoň 76 hlasov. Kollár návrh na svoje odvolanie podal sám.

Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za SaS a Za ľudí, ktorí vopred vyzývali Kollára na vyvodenie politickej zodpovednosti. Chceli, aby Kollár sám odišiel z funkcie. To, že Kollár podal návrh na svoje odvolanie, považovali tieto strany za hádzanie zodpovednosti na nich. OĽaNO Kollárov odchod nežiadalo, avizovalo, že poslanci z hnutia budú mať pri hlasovaní voľnú ruku.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský pred schôdzou parlamentu hovoril o tom, že ak by mal Kollár odísť z funkcie, hnutie opustí vládnu koalíciu.

Vládna koalícia má v parlamente 95 poslancov. V prípade odchodu hnutia Sme rodina by jej ostalo 78 poslancov a vláda by stratila ústavnú väčšinu, ale nepadla by, mohla by fungovať ďalej.

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. Vyhlásil, že svoj magisterský titul získal v súlade so zákonom. V politike ho nemieni viac používať.

Odvolávanie Kollára

Jediným písomne prihláseným do rozpravy bol nezávislý poslanec Richard Raši, ktorý v úvode prečítal definíciu plagiátu z Wikipédie. Situáciu okolo Kollárovho plagiátorstva označil za plamenné reči a vládnej koalícii vytkol, že k tomu nezaujala jasné stanovisko. „Buďte chlapi, buďte frajeri, ukážte sa v tajnom hlasovaní,“ vyzval poslancov parlamentu. „Ak je chlap (Kollár, pozn. red.), tak sa prizná, ako písal diplomovú prácu. Osobné rozhodnutie je ale aj to, že neurobí nič,“ skonštatoval.

„Presne toto robia hochštapleri, nosia titul, ktorý im nepatrí,“ citoval Raši niekdajší výrok Borisa Kollára.

Poslanec Erik Tomáš, odídenec zo Smeru, označil celú kauzu okolo Kollára, ako aj jeho odvolávanie, za obyčajný cirkus a divadlo pre verejnosť. Poslanec Ondrej Dostál vytkol Rašimu, že v prejave necitoval aj slová poslancov vtedajšej koalície k Dankovej rigoróznej práci, ale iba opozície.

Dostál návrh predsedu parlamentu na odvolanie samého seba považuje za pokus zamiesť kauzu pod koberec a uzavrieť ju. Uviedol to v pléne počas diskusie k odvolávaniu Kollára. Dostál dodal, že nebude hlasovať za odvolanie Kollára.

Kollár sa ohradil, že jeho práca sa nedá porovnávať s Dankovou, keďže ten okopíroval celú prácu. Poukázal tiež na to, že Danko svoju utajil a Kollárova je dostupná na online. „Ja som získal magistra lege artis (podľa zákona, pozn. red.),“ povedal.

Cirkus a hanba

Šéf Smeru-SD hovorí o cirkuse a hanbe v súvislosti s návrhom Kollára na jeho vlastné odvolanie z funkcie. Smer-SD sa podľa slov Roberta Fica do toho nebude zapájať, nevystúpi v diskusii. „Nebudeme sa na tom cirkuse zúčastňovať, nevidíme dôvod, prečo by sme mali vystupovať v diskusii,“ povedal Fico s tým, že kauza diplomovej práce šéfa parlamentu je to posledné, čo ich trápi.

Kollára označil za mafiána, hovoril o jeho vzťahu k obžalovanej z vraždy novinára či o neprimeraných vzťahoch s mladistvými dievčatami. Fico dodal, že ak sa poslanci rozhodnú hlasovať, majú voľnú ruku. Ak by sa on rozhodol hlasovať, určite by bol podľa vlastných slov za odvolanie Kollára.

Plagiátorstvo

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác.

Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať.

Niečo také farizejské

Predseda parlamentu Boris Kollár v pléne počas diskusie k jeho odvolávaniu kritizoval podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí). „Niečo tak odporne farizejské, ako je pán podpredseda Šeliga, som ešte v živote nestretol,“ reagoval Kollár na vystúpenie Šeligu, ktorý ho predtým vyzval, aby stiahol návrh na vlastné odvolanie. Šeliga ho zároveň žiadal, aby nestaval koaličných poslancov pred dilemu medzi kauzou jeho diplomovej práce a rozpadom vládnej koalície.

Kollár povedal, že keď začala kauza jeho diplomovej práce, prišiel za ním Šeliga, ktorého označil za „etalón morálky“. Šeliga mu mal povedať, aby sa ospravedlnil. Kollár v pléne povedal, že keď sa ospravedlnil, Šeligovi to nestačilo a došiel za ním opäť, aby sa vzdal titulu. „Tak som urobil tlačovku a povedal som, že nebudem titul používať,“ dodal Kollár s tým, že titul sa nedá vrátiť.

Kollár ďalej dodal, že sa znova ospravedlnil všetkým, koho počas kauzy mohol uraziť svojou komunikáciou. „Tento farizej dobehol a povedal, nestačí, musíš odstúpiť,“ znova reagoval na Šeligu. Kollár tiež pri kritike Šeligu spomenul kauzy predsedu Za ľudí Andreja Kisku. Na záver svojho vystúpenia sa Kollár v pléne ešte raz všetkým ospravedlnil.

Zdroj: TASR