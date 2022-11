Zdroj: Facebook.com/Andrej Danko - predseda SNS Čo sa stalo Dankovi? Prišiel o vlasy a skončil s HOLOU hlavou: Môžu za to Heger s Orbánom Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4), ktorí sa vo štvrtok stretli v Košiciach, mali nevídaní dosaj aj na bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka. 24. november 2022 ELA Správy Politika

24. november 2022 ELA Správy Politika Čo sa stalo Dankovi? Prišiel o vlasy a skončil s HOLOU hlavou: Môžu za to Heger s Orbánom Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4), ktorí sa vo štvrtok stretli v Košiciach, mali nevídaní dosaj aj na bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka.

Medzinárodná kauza Orbánovho šálu s mapou Veľkého Uhorska zasiahla aj do života národniara Andreja Danka. Pri príležitosti stretnutia s maďarským náprotivkom sa slovenský premiér Eduard Heger postaral o to, aby Viktor Orbán mal v zbierke šál so slovenským znakom a nápisom Slovakia.

„Všimol som si, že Viktor Orbán má starý šál, preto som mu dnes daroval nový,“ uviedol Heger na Facebooku zo samitu V4.

Čo čert nechcel, Andreja Danka to stálo vlasy! Ako sa to stalo? „Novinárom som včera povedal, že keby som bol vo funkcii, dal by som Viktorovi Orbánovi na protest šál so Slovenskom. Naša podpredsedníčka Dagmar Kramplová sa usmiala a povedala: “Andrej, stav sa, že to Heger urobí v Košiciach.” Tak som sa stavil a prišiel som o vlasy. Heger to presne v Košiciach urobil na stretnutí štátov V4. Odteraz už budem zvažovať, čo poviem. Nemienim sa strihať každý mesiac,“ napísal na sociálnej sieti predseda SNS Andrej Danko a pridal aj fotografiu, ako vyzerá jeho aktuálny účes.

Novinárom som včera povedal, že keby som bol vo funkcii dal by som Viktorovi Orbánovi na protest šál so Slovenskom. Naša... Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Thursday, November 24, 2022

Zdroj: Dnes24.sk