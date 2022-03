Zdroj: Facebook.com/Robert Fico TOTO je Ficov scenár, keď Rusi stopnú PLYN? Prudké zdražovanie, proste KATASTROFA! Zastavenie dodávok ruského plynu a ropy do Európy by znamenalo obrovské finančné straty pre Rusko, ale aj obrovské problémy pre Európu i Slovensko. Znamenalo by to tiež príležitosť dovážať do Európy drahý americký skvapalnený plyn. 6. marec 2022 han Politika

Hovorí to vo videu na sociálnej sieti predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý varuje pred prudkým zdražovaním a znižovaním životnej úrovne na Slovensku.

„Slovensko má jednu z najvyšších mier závislosti od ruského plynu a má ročne stámiliónové príjmy z tranzitu ruského plynu do Európy. Ročne prepravíme od 50 do 80 miliárd kubických metrov (m3) plynu, pre vlastnú spotrebu potrebujeme ročne medzi 5 až 7 miliardami m3 plynu,“ poukázal Fico s tým, že v prípade zastavenia ruských dodávok budeme len s ťažkosťami schopní zabezpečiť pokrytie domácej spotreby plynu.

Plyn z USA?

Prípadné zastavenie ruských dodávok by podľa Fica znamenalo zdražovanie cien energií aj stratu podstatnej časti príjmov do štátneho rozpočtu z tranzitu. „Pre Spojené štáty americké je zastavenie dodávok plynu a ropy z Ruska do Európy výhra na všetkých frontoch. Pre Európu, a osobitne závislé Slovensko, čistá katastrofa. Prudké zdražovanie všetkého, znižovanie výkonnosti ekonomiky, znižovanie životnej úrovne,“ priblížil Fico.

Premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a prezidentku Zuzanu Čaputovú obviňuje zo snahy plniť cudzie záujmy. V súvislosti s prípadným zastavením ruských dodávok plynu a ropy hovorí o ekonomickej vlastizrade. Fico zdôrazňuje, že Slovensko nie je ohrozené vojnou a nie je vo vojne s Ruskom.

„Slovenským národným záujmom je podporovať mierové rokovanie na Ukrajine a nie tam posielať zbrane. Záujmom je udržať a hľadať pre Slovensko najvýhodnejšie dodávky strategických surovín a nie ich odstavovať v mene cudzích záujmov,“ uzavrel Fico.

Premiér Heger počas víkendu povedal, že sa treba rozprávať aj o zmene závislosti od surovín z Ruska. „Ešte stále čerpáme suroviny z Ruska, to je tiež ešte oblasť, do ktorej sa dá ísť, ak sa na nej dohodneme,“ skonštatoval.

