Zdroj: TASR/Martin Baumann Ďalší KONFLIKT v slovenskom hokeji: Týka sa bratislavského Slovana! SKONČÍ v Extralige? Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil podmienky pre kluby, na základe ktorých sa môžu prihlasovať do súťaží riadených SZĽH pre budúcu sezónu. Ale, bude v nej Slovan Bratislava? 31. marec 2023 han Šport Hokej

31. marec 2023 han Šport Hokej Ďalší KONFLIKT v slovenskom hokeji: Týka sa bratislavského Slovana! SKONČÍ v Extralige? Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil podmienky pre kluby, na základe ktorých sa môžu prihlasovať do súťaží riadených SZĽH pre budúcu sezónu. Ale, bude v nej Slovan Bratislava?

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Model súťaží zostáva

V porovnaní s prebiehajúcim ročníkom výraznejšie zmeny nenastali a rovnaký formát budú mať aj dve najvyššie súťaže dospelých.

„Dvanásť klubov extraligy aj dvanásť klubov Slovenskej hokejovej ligy musí splniť najmä športovo-technické podmienky pre štart v danej súťaži. Rovnako ako v ešte aktuálnej sezóne musí klub extraligy či SHL-ky aj v tej nasledujúcej disponovať družstvom dorastu a najmenej jedným ďalším družstvom z vekovej kategórie juniori, starší žiaci či mladší žiaci. Okrem športovo-technických podmienok musí každý klub extraligy či SHL-ky na základe licenčnej smernice splniť ekonomické podmienky a mať vysporiadané záväzky,“ uvádza sa v stanovisku SZĽH.

Model oboch najvyšších súťaží sa nezmení. V platnosti zostáva priamy postup aj zostup.

Kým v extralige môže štartovať sedem zahraničných hráčov, v SHL štyria. V prípade tzv. „mladých“ hráčov majú byť v extralige na súpiske tímu dve miesta garantované pre hráčov do 20 rokov (ročník narodenia 2004 a mladší) a v Slovenskej hokejovej lige majú kluby zabezpečiť sedem miest pre hráčov do 23 rokov (ročník narodenia 2001 a mladší), z toho najmenej dve miesta pre hráčov do 20 rokov.

Výkonný výbor SZĽH zároveň schválil aj podmienky prihlásenia sa do 2. ligy mužov a Extraligy žien.

Na ďalšej strane sa dočítate o tom, či bude v novej sezóne hrať Extraligu aj úradujúci majster Slovan Bratislava.

Pozor, trosku nešťastná štylizácia. Slovan nie je ten klub, ktorý chce opúšťať extraligu... Každopádne, uvidíme, aký vývoj udalostí prinesú najbližšie týždne. — HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) March 26, 2023

Zdroj: TASR/Dnes24.sk