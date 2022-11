6 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Banskobystrický kraj Ďalší ŠIALENEC za volantom! NADROGOVANÝ muž vpálil do kamiónu, autá ostali NA ŠROT! Keď nie alkohol, tak drogy! Je až neuveriteľné, koľko nezodpovedných ľudí si sadá za volant. 7. november 2022 Krimi

V nedeľu došlo v Lovinobani k dopravnej nehode, pri ktorej 33-ročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal šmyk a prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim kamiónom. Kamión prešiel do priekopy, kde narazil do stromu a prevrátil sa.

I keď dychové skúšky boli u vodičov negatívne, vodič osobného auta bol podrobený aj toxikologickému vyšetreniu. To potvrdilo prítomnosť drog v jeho organizme!

„Vodičský preukaz mu bol zadržaný a vyšetrovanie dopravnej nehody naďalej pokračuje,“ informuje Banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

