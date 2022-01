7 Galéria Zdroj: TASR/AP Ďalší TRAPAS ministerstva školstva: Toto by mal vedieť aj žiak základnej školy! Školácka chyba pobavila Slovákov na Facebooku. Paradoxom je, že do očí bijúce slovko publikovalo práve ministerstvo školstva. 25. január 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

25. január 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Ďalší TRAPAS ministerstva školstva: Toto by mal vedieť aj žiak základnej školy! Školácka chyba pobavila Slovákov na Facebooku. Paradoxom je, že do očí bijúce slovko publikovalo práve ministerstvo školstva.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v utorňajšom obrovskom slalome Svetového pohára v talianskom Kronplatzi druhé miesto. K fantastickému výkonu našej športovkyne sa rozhodlo zagratulovať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rerozt zverejnil na sociálnej sieti príspevok s fotkou lyžiarky a statusom, ktorý bije do očí.

Kto to písal, Pišta Lakatoš?

„Skvelá Petra Vlhová opäť získala medajlu, gratulujeme,“ píše ministerstvo v statuse. Chybu si rýchlo všimli aj užívatelia v komentároch a na rezorte nenechali nitku suchú.

Diskutujúci okrem zle napísaného slova medaila zdôrazňovali, že ide, paradoxne, o stránku ministerstva školstva. „Medajlu???? Vážne? Ministerstvo školstva? Kto to písal, Pišta Lakatoš?,“ zabával sa na chybe jeden z komentujúcich. Pribudli tiež komentáre v znení „Ten, kto to písal, by mal dostať výpoveď,“ či „Naspäť do školy s vami.“

„Ste tam voľajako popletení. Nezískala medajlu a ani medailu. Ale obsadila druhé miesto. Olympiáda sa začína až o 9 dní,“ písal ďalší komentujúci.

Ktovie, ako to myslel rezort školstva, ktorý má v gescii aj šport, ale medailu ako takú Petra Vlhová získať v pretekoch Svetového pohára nemôže. Po približne hodine gramatickú chybu opravil.

Obsadí prvé, druhé alebo tretie miesto, čo v športovej terminológii znamená, že skončila na pódiu. Medailu môže získať na Majstrovstvách sveta alebo olympijských hrách, ktoré sa začínajú onedlho.

Nejde o prvú chybu

Hoci mýliť sa je ľudské, nejde o prvú výraznú gramatickú chybu, ktorú sa podarilo ministerstvu školstva vypustiť. Začiatkom roka zverejnil rezort na Facebooku milý a dobre mienený verš, ktorý ale vyvolal búrlivé reakcie.

Informovali sme vás v článku: Novoročné prianie ministerstva školstva je terčom POSMECHU: Rezort má pre ľudí odkaz

„Do Nového roka Vám prajeme najmä zdravie, viac lásky, ľudského pochopenia a veľa príležitostí na úsmev,“ stálo v januárovom statuse.

Tu sa debata roztočila hneď okolo dvoch vecí. Diskutujúci sa začali navzájom dohadovať, s akým písmenom sa píše sporný Nový/nový rok. Nový rok s veľkým N iba ako sviatok 1. januára, alebo nový rok ako 365 dní.

Niektorí komentujúci však upozornili aj na ďalšiu nepresnosť: „Skôr som si všimla to slovíčko "Vám“, má sa písať malým, a teda „vám“, ak je to venované viacerým osobám, čo predpokladám, že aj je, a nie venované len jednej osobe.“

"V rýchlosti a priveľkom množstve práce sa občas chybička pritrafí. Za gramatickú chybu sa ospravedlňujeme a v budúcnosti sa jej určite vyvarujeme,“ reagovalo vtedy pre Dnes24 komunikačné oddelenie ministerstva školstva.

Dobre vedieť!

Slovo medaila môže potrápiť kdekoho aj pri skloňovaní. Tak len na pripomenutie, toto podstatné meno sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena. V jednotnom a množnom čísle má tieto tvary:

N medaila / medaily

G (bez) medaily / medailí

D (k) medaile / medailám

A medailu / medaily

L o medaile / o medailách

I s medailou / s medailami

v množnom čísle:

„Pri skloňovaní podstatného mena medaila sa často nesprávne tvorí tvar genitívu, datívu a lokálu jednotného čísla (bez medaile, k medaili, o medaili namiesto tvarov zodpovedajúcich kodifikovanej podobe spisovnej slovenčiny bez medaily, k medaile, o medaile),“ píše Jazyková poradňa.

