Ďalšia obeť letného kúpania: Na Zemplínskej Šírave sa utopil známy hudobník!

Vo vodnej nádrži na Zemplínskej Šírave sa utopil 38-ročný muž. Po vytiahnutí z vody sa muža ešte podarilo oživiť, zomrel však počas prevozu do nemocnice, oznámila polícia. Podľa výsledkov pitvy rozhodnú o ďalšom postupe.

„Včera popoludní plával 38-ročný muž z okr. Stará Ľubovňa vo vodnej nádrži na Zemplínskej Šírave, v rekreačnej oblasti Kaluža, pričom sa ponoril pod vodnú hladinu a viac sa nevynoril,“ spresnila polícia na sociálnej sieti.

Aktualizované 18:00: Kúpanie sa stalo osudový Ľubošovi Didikovi z hudobnej kapely Rolland z Čirča sobotné kúpanie. Jeho rodina i priatelia sú v šoku. Kapela sa so smutnou správou podelila v sobotu večer na sociálnej sieti. „Priatelia, je to neuveriteľná rana pre kapelu, rodinu a priateľov… ale dnes odišiel do muzikantského neba náš kolega Ľuboš,“ napísali. Hudobníci hrávali na rôznych akciách vrátane svadieb vyše 20 rokov.

Toto leto má už, žiaľ, niekoľko obetí letného kúpania. Začiatkom júla sa vo vodnej nádrži Tajch v Novej Bani v okrese Žarnovic počas noci utopil 29-ročný muž.

Pár dní predtým na prešovskom prírodnom kúpalisku Delňa prišiel o život iba 34-ročný muž. Zomrel po skoku zo skokanského mostíka a už sa nevynoril. Zrejme si o dno rozbil hlavu, keďže voda v nádrži nebude úplne napustená.

